„Gra o tron” w „Tańcu z gwiazdami”. Kto zasiadł na Żelaznym Tronie?

Wczoraj zakończyła się kolejna edycja „Tańca z gwiazdami”. O kryształową kulę walczyli Tomasz Działowy, znany jako Gimper i Natalia Głębocka oraz Joanna Mazur i Jan Kliment. Każda z par zaprezentowała trzy tańce konkursowe. Publiczność głosami SMS zadecydowała, że Kryształowa Kula trafia do niewidomej biegaczki Joanny Mazur i jej tanecznego partnera.

Galeria:

Zakończyła się kolejna edycja „Tańca z gwiazdami”. Kto wygrał?

W ostatniej rundzie obie pary wykonały tzw. show dance. Po tańcu Joanny Mazur, Iwona Pavlovic nie kryła wzruszenia. – Nie ma piękniejszej oceny tego tańca niż łzy osoby, które go oglądają. Otworzyłaś nam, widzącym, oczy na wiele spraw – oceniła jurorka. Mazur i Kliment otrzymali maksymalną notę od wszystkich jurorów. Gimper zatańczył show dance do piosenki „Game of Thrones Theme" Ramina Djawadiego. Zgarnął 31 punktów. W czasie tego występu na Żelaznym Tronie zasiadła Natalia Głębocka. Czy Waszym zdaniem uczestnicy show na parkiecie oddali klimat serialu?

Kto naprawdę wygra „Grę o tron”?

Szósty, finałowy odcinek ósmego sezonu serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 20 maja o godz. 3.00. Będzie to ostatni epizod całej serii. Powtórkę będzie można obejrzeć o godzinie 20.10. Wszystkie dotychczas wyemitowane epizody dostępne są na HBO GO.

Czytaj także:

Przed nami ostatni odcinek serialu „Gra o tron”. Gdzie oglądać?