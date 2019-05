Które programy w TV oglądamy „dla beki”? Wysoka pozycja „Wiadomości” TVP

Polacy oglądają telewizję głównie „dla rozrywki” (59 proc.), „zabicia nudy” (36 proc.), „by się czegoś dowiedzieć” (46 proc.) oraz „oderwać od spraw bieżących” (35 proc.). 27 proc. respondentów robi to, „by przyjemnie spędzić czas z rodziną” oraz „by lepiej zrozumieć świat”. 9 proc. deklaruje, że telewizję ogląda, „by ponabijać się z pokazywanych tam rzeczy”.

Ta ostatnia kategoria, jako jedna z najbardziej interesujących, została poddana szczegółowej analizie. W tej grupie dominuje grupa wiekowa od 18 do 24 lat 18 proc.). Odsetek ten maleje wraz z rosnącym wiekiem ankietowanych (zaledwie 3 proc. w grupie 55+). „Dla beki” oglądają głównie mieszkańcy wielkich miast.

Co oglądają widzowie z grupy szyderców? Najczęściej są to kabarety (51 proc.), programy typu reality show (43 proc.), seriale (43 proc.), talent show (42 proc.) i teleturnieje (42 proc.,). Co ciekawe, jakby stworzone w tym celu paradokumenty znalazły się dopiero na szóstej pozycji z wynikiem 31 proc.).

Wiemy też, jakie konkretnie programy najczęściej oglądaj się w Polsce „dla beki”. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły dwa tytuły: „Chłopaki do wzięcia” oraz „Trudne sprawy” (po 14 proc.). Kolejny jest paradokument „Dlaczego ja” (13 proc.) oraz program o... oglądaniu telewizji dla beki (Gogglebox). Na piątym miejscu w tym doborowym gronie znalazł się główny program informacyjny TVP – „Wiadomości”. Takiej odpowiedzi udzieliło 9 proc. ankietowanych. Co warte podkreślenia, odpowiedzi w tej kategorii nie były sugerowane. Ankietowani mieli spontanicznie podać tytuł programu. W wersji pytania z gotowymi odpowiedziami zwyciężyły „Damy i wieśniaczki” (53 proc.).

Dokładne wyniki badania znaleźć można na portalu Wirtualne Media.