Jak anulować subskrypcję HBO GO? Podpowiadamy krok po kroku

Po zalogowaniu się w serwisie należy najechać kursorem na swoje imię (nazwę użytkownika) w prawym, górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy opcję „ustawienia”. W menu ustawień, w panelu po lewej stronie wybieramy „zarządzanie subskrypcją”. Po wybraniu tej zakładki, w prawy panelu wyświetlą się dane dotyczące naszych szczegółów płatności, w tym dane podpiętej karty płatniczej, informacje o dacie rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego, oraz dane voucherów promocyjnych, o ile z takich korzystaliśmy.

200 seriali i 800 filmów

W dolej części pierwszego panelu, znajduje się także przycisk przekierowujący do strony, na której można anulować subskrypcję. Wciśnięcie przycisku przenosi użytkownika na stronę, na której wyświetlona jest informacja „Mamy ponad 200 seriali i 800 filmów, razem to ponad 5000 godzin, dostępnych, kiedy chcesz, bez reklam. Tylko 19,90 zł miesięcznie, taniej niż bilet do kina”., pod informacją wyświetlają się bannery z najciekawszymi produkcjami dostępnymi na platformie. Aby zakończyć miesięczny abonament, trzeba przejść na dół strony, na której znajduje się żółty przycisk z napisem „anuluj subskrypcję”.

Po wciśnięciu przycisku nasza subskrypcja zostanie anulowana, a opłata za następny okres rozliczeniowy nie zostanie pobrana. Z serwisu możemy korzystać do momentu zakończenia opłaconego okresu.

Galeria:

Jak anulować subskrypcję HBO GO