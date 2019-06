„Jedziemy” to nowy program Michała Rachonia w TVP Info. Premiera już w poniedziałek

Jak informuje portal portal Wirtualnemedia.pl,program ma mieć formułę poszerzonych rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi, które zostaną wzbogacone m.in. komentarzami prowadzącego. Będzie podzielony na dwie części, które w sumie będą trwały około godziny. Pierwsza część będzie emitowana od godz. 7.12 do 7.50, a druga, pod rozszerzonym tytułem „Jedziemy dalej”, potrwa od 8.10 do 8.30.

– Oczywiście nie mogę zdradzić wszystkiego, niech to będzie niespodzianką. Mogę tylko powiedzieć, że przygotowaliśmy specjalną, nowoczesną formułę z wykorzystaniem trójwymiarowej grafiki. Postaramy się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje studio. powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - Na pewno wiele się będzie u Michała działo – dodaje.

Michał Rachoń pracuje w Telewizji Polskiej od 2016 roku. Wcześniej był związany z Telewizją Republika.

Animacja Barbary Pieli i odsunięcie Rachonia

W styczniu 2019 roku Michał Rachoń został odsunięty od prowadzenia programów „Minęła 20” i „Woronicza 17” na antenie TVP Info. Jak podawał portal Wirtualne Media, miało mieć to związek z emisją animacji Barbary Pieli, którą pokazano w programie „Minęła 20”.

Głównymi bohaterami animacji byli Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Autorka klipu zasugerowała, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa na zlecenie byłej prezydent stolicy. W odcinku zatytułowanym „No to siema” pokazano lalkę symbolizującą polityk PO, która odkłada do worka znaczną część datków, które powinny trafić na konto WOŚP. Owsiak w nagraniu Pieli jest nakręcaną figurką, która powtarza tylko: „hej, siema”. Internauci zwrócili uwagę, że na jednym z pokazanych w animacji banknotów 200-złotowych widnieje gwiazda Dawida oraz wizerunek Lecha Kaczyńskiego.