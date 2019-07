Gospodarstwo uczestnika programu „Rolnik szuka żony” doszczętnie zniszczył pożar

Na szczęście w pożarze nie ucierpiał żaden z domowników. Jednak straty są ogromne. Jak informują organizatorzy internetowej zbiórki, pożar, który wybuchł 12 lipca w gospodarstwie Adama strawił stodołę, budynki gospodarcze, sprzęt rolniczy oraz część budynku mieszkalnego. Spłonęło również 20 krów.

Informacja o pożarze i link do zbiórki pojawiły się na oficjalnym profilu programu na Facebooku.

„Mogliście go poznać w zerowym odcinku 4 edycji "Rolnika". Dziś Adam z „Rolnik szuka żony 4” potrzebuje Waszej pomocy. W internecie utworzona została zrzutka na rzecz Adama” – możemy przeczytać na profilu Rolnik szuka żony TVP. – „Liczy się każdy gest. Jeżeli nie możesz pomóc finansowo, to - tak jak my - udostępnij!” – zachęcają prowadzący profil.

O pomoc fanów programu zaapelowała także prowadząca „Rolnik szuka żony”, Marta Manowska.

„Kochani. Wielka tragedia dotknęła Adama, bohatera 4 edycji programu i jego bliskich. Utracił nie tylko dobytek życia, dom, ale i miejsce pracy. Wierzę, że razem zbudujemy nowy dom dla Adama” – napisała na Facebooku.

Do tej pory zebrano ponad 56 tys. z potrzebnych 200 tys. złotych. Zbiórkę można wesprzeć w portalu zrzutka.pl.

Czytaj także:

„The Voice Senior” w TVP. Marta Manowska w roli prowadzącej?