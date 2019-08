Reaktywacja „Sędzi Anny Marii Wesołowskiej”. „Ten program musiał wrócić”

– Czułam ogromną radość, chociaż nigdy nie miałam wątpliwości, że tak będzie. Do dziś mam 30 białych bluzek, one czekały na swoją kolej powiedziała. – Ten program musiał wrócić, bo on odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Słyszę wiele wyrazów sympatii i radości, że to fajnie, że ktoś coś do nas powie i będzie dawał rady, jak w dzisiejszej trudnej rzeczywistości uniknąć pewnych sytuacji – dodała.

„Sędzia Anna Maria Wesołowska” to court-show, polegające na rozpatrywaniu różnych spraw karnych. Akcja rozgrywa się na sali sądowej. Przez pięć i pół roku wyemitowano 634 odcinki produkcji.