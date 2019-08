Gwiazdor disco-polo w TVP śpiewa do 10-latki: Umiesz kręcić pupą. Obiektem pożądania stałaś się

Podczas wykonywania piosenki o tytule „Jesteś zajebista”, Radek Liszewski przysiadł się do 10-letniej fanki. Na zbliżeniu kamery dobrze uchwycono, że to bezpośrednio do niej wyśpiewywał kolejno słowa: „Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się”. Odchodząc kontynuował jeszcze: „Obiektem pożądania właśnie stałaś się”. Adresatka tych słów była równie zaskoczona, jak internauci, którzy w mediach społecznościowych ostro skrytykowali zachowanie piosenkarza.

On sam poproszony o komentarz nie widział w zdarzeniu niczego niewłaściwego. – To był przypadek, po prostu podszedłem do ludzi, dziewczynka była wystraszona, chciałem, żeby się uśmiechnęła. Bez przesady, równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne. Fajnie było w tych Kielcach, fajna energia, prawie miesiąc temu były wyprzedane bilety. Moc i energia! – powiedział Pudelkowi.

Poniżej cały tekst piosenki:

Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się

Obiektem pożądania właśnie stałaś się.

Pamiętam Ciebie małą, taki mały ktoś

A teraz już kobieta i patrzy w oczy me.

A ja a ja cały drżę (mmm), cały drżę (mmm),

Cały drżę bo oo, bo oo

Bo Ty jesteś zajebista,

To sprawa jest oczywista.

Wyrosłaś na mądrą dziewczynę,

Dla Ciebie zabiję lub zginę.

Dla Ciebie zabiję lub zginę.

Po małej koleżance już nie został ślad,

Bo teraz jest kobietą, przybyło parę lat.

I kto by to pomyślał, ja na pewno nie,

że stanie tuż koło mnie i spojrzy w oczy me.

A ja a ja cały drżę (mmm), cały drżę (mmm),

Cały drżę bo oo, bo oo

Bo Ty jesteś zajebista,

To sprawa jest oczywista.

Wyrosłaś na mądrą dziewczynę,

Dla Ciebie zabiję lub zginę.

Dla Ciebie zabiję lub zginę.

Bo Ty jesteś zajebista o o o,

Bo Ty jesteś zajebista jejeje.

Bo Ty jesteś zajebista o o o,

Bo Ty jesteś zajebista jejeje.

Bo Ty jesteś zajebista,

To sprawa jest oczywista.

Wyrosłaś na mądrą dziewczynę,

Dla Ciebie zabiję lub zginę.

Dla Ciebie zabiję lub zginę

