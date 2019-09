Nowa prowadząca „Big Brothera”. Zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak

– Znaleźliśmy się wszyscy w trudnej sytuacji. Agnieszka podjęła decyzję, że nie będzie prowadziła tej jesieni żadnego programu telewizyjnego – poinformował dyrektor programowy TVN Edward Miszczak w niedzielnym wydaniu „Dzień dobry TVN”. – Ona dowiedziała się jako pierwsza, że jej następczynią będzie Gabi Drzewiecka – dodał.

Agnieszka Woźniak-Starak była prowadząca ostatniej polskiej edycji „Big Brothera”. Decyzję o rezygnacji z prowadzenia programu podjęła po tragicznej śmierci swojego męża w wypadku na mazurskim jeziorze Kisajno. Piotr Woźniak-Starak został pochowany w piątek po południu na terenie rodzinnej posiadłości w Fuledzie na Mazurach.

Gabi Drzewiecka to dziennikarka, którą widzowie „Dzień Dobry TVN” mogą znać z przeprowadzania wywiadów z gwiazdami muzyki na antenie tego programu. Drzewiecka prowadziła również jeden z tegorocznych koncertów „Top Of The Top Sopot Festival”. Była również gospodynią randkowego programu TVN Style „Zanim Cię zobaczę”. W latach 2013-2019 prowadziła na antenie ZET Chilli swoją autorską audycję „Gabinet Dźwięku”.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie przez całą dobę pokazywane jest życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu, którzy wykonują polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni biorący udział w programie nominują osobę, która powinna odpaść z show. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje „Big Brothera”. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4. W 2019 roku wyemitowano kolejną edycję programu, którą można było oglądać na antenie TVN7.

Jesienią startuj

Czytaj także:

Przyjaciele żegnają i wspominają Piotra Woźniaka-Staraka. „Byłem przekonany, że to jest główna postać naszego kina na lata”