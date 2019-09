30-letnia matka zachwyciła jurorów „Top Model”. Pierwszy złoty bilet w historii

Złoty bilet oznacza, że El Dursi nie musi przechodzić drugiego etapu kwalifikacji. To pierwszy tego typu przypadek w liczącym już osiem odsłon programie. 30-latka zachwyciła jury swoimi zdjęciami w kostiumie kąpielowym i z różowym dmuchanym flamingiem.

„Mamy to! Do tej pory nie mogę w to uwierzyć! Niesamowite szczęście i radość! Marzenia się jednak spełniają, dziękuję” - pisała przyszła modelka na Instragamie. W programie tłumaczyła, że kariery w tym zawodzie nigdy nie miała szansy zrobić właśnie ze względu na dwójkę dzieci. Jej synowie mają obecnie 10 i 4 lata.

Klaudia El Dursi mieszka w Bydgoszczy, z zawodu jest krawcową. Jej profil na Instagramie od momentu wyemitowania pierwszych odcinków nowego sezonu "Top Model" obserwuje już ponad 63 tys. osób. Swoją ciemną karnację zawdzięcza ojcu pochodzącemu z Libii. Jej matką jest Polka.