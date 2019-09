Netflix na Canal+. „Najpełniejsza oferta na polskim rynku”

Netflix ma zostać udostępniony francuskim abonentom Canal+ od 15 października. Informację o współpracy ogłoszono w poniedziałek 16 września. W standardowym pakiecie dla dwóch telewizorów HD, połączone usługi mają kosztować 15 euro. Jak podkreślał dyrektor generalny Grupy Canal+ Maxime Saada, nowa opcja będzie stanowić najbogatszą na rynku ofertę kinową i serialową. Wymienił przy tym zarówno seriale, filmy, jak i wydarzenia sportowe na żywo.

Wirtualnemedia.pl dowiedziały się, że więcej informacji dla polskich klientów Canal+ udzieli „na przełomie roku”. Będą to już konkretne zapowiedzi, m.in. cena usługi oraz dokładna data startu. Prezes i dyrektor generalna platformy Canal+ Edyta Sadowska zapewnia, że także na polskim rynku będzie to „najlepsza i najpełniejsza oferta”. Zwraca przy tym uwagę na „unikalną ofertę dostępu do treści w 4K”.

