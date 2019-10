Leszka Millera czeka duże wyzwanie. „Może jakieś porady od bardziej doświadczonych?”

Jedną z gwiazd najnowszej edycji polsatowskiego show jest Monika Miller, wnuczka byłego premiera. Od początku wspiera ją dziadek, który do tej pory ograniczał się jedynie do zasiadania na widowni. Wszystko zmieni się w najbliższy piątek, kiedy to – zgodnie z zapowiedzią Polsatu – zobaczymy Leszka Millera na parkiecie. Skąd taki pomysł? Umożliwia to formuła najnowszego odcinka – uczestnicy zaprezentują się w nim z bliskimi.

„Niektórzy wybrali przyjaciół, inni matki, a Monika Miller postawiła na swojego słynnego dziadka! W jakim tańcu zaprezentuje się nam były premier?” – pytają twórcy show. Wiadomo już, że były premier i jego wnuczka postawili na klasykę – zatańczą walca do legendarnego utworu „Yesterday” grupy The Beatles.