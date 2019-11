Uczestniczka „Idola” skazana na cztery lata więzienia. 32-latka handlowała narkotykami

Antonella Barba to postać znana nie tylko widzom programu „American Idol”. 32-latka z powodzeniem prowadziła swoją karierę telewizyjnej celebrytki, występując w popularnych talk-shows czy programie „Fear Factor”. Sława źle odbiła się jednak na zdrowiu psychicznym Antonelli. Jej prawnicy w trakcie procesu podkreślali, że eliminacja z „Idola” w 2007 roku (Barba dotarła do czołowej szesnastki uczestników) doprowadziła u niej do poważnego zaburzenia psychicznego.

W sądowych dokumentach niedoszła aktorka i piosenkarka określona została jako „zmotywowana perfekcjonistka”. Matka Antonelli w trakcie procesu zeznała, że „nagła przeprowadzka do Hollywood” i występy w telewizji miały na jej córkę „zgubny wpływ”. Ta linia obrony nie przekonała jednak sądu do złagodzenia wyroku. Barba w lipcu tego roku przyznała się do posiadania i zamiaru sprzedaży ponad 400 gramów fentanylu. Aresztowano ją w październiku 2018 roku z blisko kilogramem tej wyjątkowo silnej substancji odurzającej.

