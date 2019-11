Dziennikarz został zaatakowany przez… świnię. Wszystko podczas programu na żywo

Do incydentu doszło podczas telewizyjnego programu „Dzień dobry Grecjo” ANT1. W czasie programu nadawanego na żywo jego gospodarze zapowiedzieli łączenie z reporterem, który znajdował się w Kinecie. Mieszkańcy tego miasteczka zmagają się ze skutkami powodzi, która spowodowała „rozległe szkody”.

Jak informuje Greek Reporter, początkowo dziennikarz Lazos Mantikos nie pojawił się przed kamerą. Kilka sekund później operator uchwycił jednak moment, w którym reporter uciekał przed świnią, która go goniła. Dziennikarz próbował poinformować widzów o stanie regionu po powodzi. Jednak zwierzę skutecznie mu to uniemożliwiało, co widać na opublikowanym nagraniu. Zakłada się, że świnia uciekła z jednej z pobliskich farm.

Gospodarze popularnego w Grecji programu telewizyjnego starali się zachować fason, ponieważ temat, który miał zostać poruszony był poważny. Jednak nie mogli powstrzymać się od śmiechu, gdy zobaczyli, w jakich tarapatach był ich kolega z pracy.

Czytaj także:

Pies wykopał dziurę w ogrodzie. Właściciel odciął mu za to przednie łapy