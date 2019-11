Filip Chajzer parodiował w telewizji atak paniki. Teraz przeprasza

Na początku rozmowy z psycholog Marią Rotkiel na temat ataków paniki Filip Chajzer podkreślał, że to „temat poważny i nie można sobie z niego robić jaj”. Jednak pod koniec rozmowy sam zaczął udawać, ze dostał takiego ataku.

Nagranie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych, a dziennikarz został ostro skrytykowany przez komentatorów i internautów. Zachowanie Chajzera skomentował m.in. dziennikarz „Wprost” Szymon Krawiec.

W sobotę rano Chajzer opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. „Jedyną intencją, którą miałem było nawiązanie do rozmowy o zakupach świątecznych w zatłoczonym centrum handlowym, na które (jak zapewne większość facetów) reaguje mniej więcej w taki właśnie sposób. Nigdy w życiu do głowy nie przyszłoby mi urażenie kogokolwiek chorego psychicznie” – napisał Chajzer na swoim Facebooku. „Jeśli tak zostało to odebrane to z całego serca przepraszam wszystkie osoby, które realnie i na co dzień dotyczy ten problem” – dodał popularny dziennikarz.

