Kurski o „Wiadomościach”: Gdyby nadawały propagandę, nikt by tego nie oglądał

Warto przypomnieć, że cała afera wokół szefa NIK Mariana Banasia rozpoczęła się od materiałów „Superwizjera” TVN. Jacek Kurski uważa jednak, że to dopiero występ w jego telewizji przysporzył kłopotów politykowi. – W sumie to TVP go pogrążyła. Słowa, które u nas wypowiedział w „Gościu Wiadomości” były dlań dużym problemem, przedmiotem ataku opozycji – mówił. Chodziło o tłumaczenie, jakoby krakowską kamienicę Banaś dostał od oficera AK.

Kurski jak zwykle bronił „Wiadomości” i odpowiadał na stale powracający zarzut o tworzenie prorządowej propagandy. – Gdyby nadawały propagandę, nikt by tego nie oglądał, bo w warunkach tak dużego pluralizmu, mediów społecznościowych i krytycyzmu widzów zostałoby to dostrzeżone i odrzucone – uważa szef TVP. Stwierdził nawet, że jego zdaniem „Wiadomości” są „dużo spokojniejsze, chwilami nawet nudne”.

Za jeden z większych sukcesów swojej prezesury Jacek Kurski poczytuje sobie przywrócenie Eurowizji Junior na antenę TVP. – Mam nadzieję, że teraz nikt już nie będzie nas pouczał, jak walczyć o pozycję Polski w Europie – dodał, podbudowany tym przykładem. Z ubolewaniem opowiadał za to o małej liczbie produkcji patriotycznych. – Brak po prostu talentu, paliwa, profesjonalnych projektów po stronie tożsamościowej – przyznał.

