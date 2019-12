Czy TVP pokaże wręczenie Nobla Tokarczuk? Olechowski odpowiada posłance PO

„Telewizja (podobno) Polska, która odmawia transmisji z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla Polce Oldze Tokarczuk. Coraz bardziej w przymiotniku »publiczna« oddala się od opinii publicznej. Coraz bliżej jej do publicznego domu” – napisała Joanna Mucha. Głos posłanki to jeden z wielu, które w ostatnich dniach pojawiały się na Twitterze. Internauci, a także dziennikarze zauważyli bowiem, że w programie TVP na wtorek nie przewidziano transmisji ze Sztokholmu, gdzie Olga Tokarczuk odbierze nagrodę Nobla. W sobotę na antenach Telewizji Publicznej nie transmitowano noblowskiego odczytu Polki.

Co na to TVP?

Na wątpliwości odpowiedzieli przedstawiciele TVP, którzy przekonują, że telewizja od dłuższego czasu planuje transmisję. Korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz już w sobotę tłumaczył, że to on będzie wysłannikiem państwowej telewizji do Sztokholmu. „I po co kłamać? Będzie transmitować. A sprawozdawcą będę ja. Do zobaczenia we wtorek w Sztokholmie” – odpowiedział Wojciechowi Czuchnowskiemu z „Gazety Wyborczej” .