Miażdżąca opinia Rady Etyki Mediów o materiałach „Wiadomości” TVP na temat Grodzkiego. „Nagonka medialna”

Od kiedy Tomasz Grodzki przewodniczy pracom izby wyższej parlamentu, stał się obiektem większego zainteresowania dziennikarzy, w tym pracowników mediów publicznych. Jak podaje Rada Etyki Mediów, tylko w okresie od 1 do 9 stycznia w „Wiadomościach” TVP marszałkowi poświęcono dziesięć materiałów, trwających łącznie ponad 28 minut. Sam zainteresowany wypowiadał się w nich przez 1 minutę 45 sekund. W programie pojawiały się m.in. oskarżenia dotyczące możliwości przyjmowania łapówek przez Tomasza Grodzkiego („Marszałek Senatu brał łapówki?” – emisja 9 stycznia), negatywnie przedstawiano działalność polityka na arenie międzynarodowej („Kontrowersyjna podróż marszałka Senatu” – emisja 5 stycznia).

W sprawie materiałów dotyczących Tomasza Grodzkiego zwróciła się do Rady Etyki Mediów pani Anna Szczepańska. Zainteresowanej chodziło o „Wiadomości” z 3 i 6 stycznia 2020 r., które jej zdaniem naruszały zasady „obiektywizmu, wolności i odpowiedzialności, szacunku i tolerancji a także domniemanie niewinności oraz zachęcały do samosądu” .

O marszałku w „Wiadomościach”

Jak relacjonuje REM, 3 stycznia przedstawiono w „Wiadomościach” wyniki sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl z pytaniem: „Czy wierzy Pan/Pani, że Tomasz Grodzki przyjmował łapówki?”. 6 stycznia „Wiadomości” reklamowały akcję „Gazety Polskiej”, polegającą na wysłaniu do Kancelarii Senatu załączonej do tygodnika koperty i banknotu z wizerunkiem marszałka, żeby – jak stwierdził redaktor naczelny „GP” – marszałek Grodzki „dostał to, co najbardziej lubi”.

Rada Etyki Mediów przeanalizowała wspominane materiały, a także inne, które pojawiały się w „Wiadomościach” na początku stycznia, a dotyczyły marszałka Senatu. W opinii REM podkreśla, że choć na antenie TVP pojawiały się liczne oskarżenia wobec prof. Tomasza Grodzkiego o przyjmowanie łapówek, tylko jedna z osób oskarżających lekarza o korupcję wystąpiła pod nazwiskiem – była to prof. Agnieszka Popiela. Zauważono, że oprócz anonimowych oskarżycieli w TVP występowali wiceminister sprawiedliwości i rzecznik CBA, którzy wyjaśnili w „Wiadomościach”, że osoby zgłaszające udział w korupcji nie podlegają karze, o ile ujawnią jej okoliczności.

Nagonka i szkalujące określenia

Zdaniem REM materiały zgłoszone do oceny oraz przedstawione powyżej, emitowane „Wiadomościach”, dowodzą „prowadzenia w nich nagonki medialnej na wysokiego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej” . W opinii podkreslono, że ich autorzy – Konrad Wąż, Maciej Sawicki, Dominik Cierpioł, Damian Diaz, Maksymilian Maszenda, Bartłomiej Graczak „używali wobec marszałka Grodzkiego szkalujących określeń, takich jak: »skarży i donosi«, »mieni się arbitrem praworządności, a sam może mieć poważne problemy z prawem«; »straszy pozwami<,; »nie potrafi samodzielnie przeprowadzić procesu legislacyjnego« „.

Zdaniem REM, „nieprofesjonalne i nieetyczne było cytowanie badania opinii mało wiarygodnej placówki w sprawie, w której nie postawiono nawet zarzutów” . Jak podkreślono w opinii, zaprzecza to domniemaniu niewinności,przysługującemu każdemu obywatelowi RP.

Złamanie wszystkich siedmiu zasad

„Jednostronność przekazu, brak materialnych dowodów przestępstwa przy równoczesnym powtarzaniu oskarżeń, stosowanie negatywnie nacechowanych określeń łamie wszystkie siedem zasad Karty Etycznej Mediów (prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji odkomentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz wolności i odpowiedzialności)” – czytamy w opinii REM. W ocenie podkreślono ponadto, że wspomniane materiały „Wiadomości” stoją w sprzeczności ze spoczywającym na telewizji publicznej obowiązkiem zapewnienia „pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności”.

Na koniec REM wezwała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do potępienia „tej nagonki” . Opinię podpisał w imieniu Rady Etyki Mediów Andrzej Krajewski.

