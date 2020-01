W TVP Info rusza program „Kasta”. Już zapowiedź nie spodoba się sędziom

TVP pokazuje, że w walce z nieprzychylnym rządowi środowiskiem można posunąć się jeszcze dalej, niż miało to miejsce w przypadku protestów lekarzy czy nauczycieli. Sędziom poświęcony będzie cały program, który od poniedziałku do czwartku wyświetlany będzie od godziny 21:30, a w piątki od 20:00. Już jego zapowiedź nie spodoba się środowisku sędziowskiemu. Do rozreklamowania nowego programu wykorzystano wycięte wypowiedzi samych sędziów.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jarosław Olechowski z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej opowiedział krótko o tematyce programu. – Będziemy przedstawiać historie ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości oraz kuriozalne wyroki budzące uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i intencji sędziów – mówił. Z kolei w „Panoramie” zapowiadano, że widzowie mogą spodziewać się także „debaty na temat reformy sądownictwa i kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

Program „Kasta” poprowadzi Miłosz Kłeczek, pracownik TVP Info zajmujący się głównie polską polityką. Ze stacją związany jest od 2016 roku, w programie „O tym się mówi” przeprowadza wywiady. Jak podają Wirtualne Media, wcześniej pracował w Superstacji, TVN24, TVN Meteo, TTV i radiową Jedynką.

