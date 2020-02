57-letni znany brytyjski prezenter wyznał, że jest gejem. Od 27 lat jest w związku małżeńskim

Phillip Schofield ujawnił, że jest gejem w długim poście zamieszczonym między innymi na InstaStory. Prezenter, który od 27 lat jest w związku małżeńskim i ma dwie córki – 27-letnią Molly i 24-letnią Ruby – przyznał, że nigdy nie ukrywał niczego przed swoją partnerką. „Nigdy nie wiadomo, co dzieje się w czyimś, z pozoru doskonałym życiu, z jakimi problemami się boryka i jakie jest jego samopoczucie – więc nie będziecie wiedzieli też o tym, co pochłaniało mnie przez ostatnich kilka lat. Dzięki sile i wsparciu mojej żony i córek, pogodziłem się z tym, że jestem gejem” – czytamy w oświadczeniu. „To wywołało wiele bolesnych rozmów naszym domu. Jestem z moją żoną Steph od prawie 27 lat i mamy dwie piękne dorosłe córki, Molly i Ruby. Moja rodzina trzymała mnie blisko – próbowali mnie pocieszać, otoczyć mnie swoim dobrem i miłością, mimo, że sami byli oszołomieni. Jednak nadal nie mogę spać i zdarzają mi się bardzo mroczne momenty” – przyznał. „Mój wewnętrzny konflikt kontrastuje ze światem zewnętrznym, który zmienił się tak bardzo na lepsze. Dzisiaj, całkiem słusznie, bycie gejem jest powodem do świętowania i dumy. Tak, odczuwam smutek i dezorientację, ale tylko z powodu bólu, jaki wyrządzam mojej rodzinie” – napisał prezenter.

Dalej Schofield wspomniał o swojej żonie. „Steph była niesamowita – tak bardzo ją kocham. To najmilsza dusza, jaką kiedykolwiek spotkałem. Moje dziewczyny były zadziwiające – ze swoją miłościa, przytulaniem i słowami pocieszenia. Zarówno moja, jak i rodzina Steph, oszołomiły mnie swoją miłością, natychmiastową akceptacją i wsparciem” – czytamy. „Moi przyjaciele są najlepsi, zwłaszcza Holly, która była tak miła i dała mi wiele dobrych rad oraz przytuliła mnie, gdy płakałem na jej ramieniu. Zespół, z którym pracuje w ITV nie mógłby być bardziej cudowny i wspierający” – podkreślił.

„Każdego ranka z podziwem obserwuje osoby, które spotykamy. Są na tyle odważne i otwarte w konfrontacji ze swoimi prawdami. Więc teraz kolej na mnie, aby podzielić się moją (...) Proszę, bądźcie mili, szczególnie dla mojej rodziny” – zakończył.

Phillip Schofield rozmawiał o swoim „coming oucie” także ze wspomnianą w oświadczeniu współprowadzącą programu „This Morning” Holly Willoughby. Przyjaciółka prezentera najpierw przeczytała oświadczenie zamieszczone w mediach społecznościowych Schofielda. A później zapytała go o kwestie związane z tym, że wyznał, iż jest gejem.

– To zabawne, ponieważ wszyscy, z którymi rozmawiałem, byli tak wspierający, kochający i opiekuńczy, a cała moja rodzina przyjęła tę wiadomość i powiedziała, że to ok, kochamy cię i jesteśmy z ciebie dumni – mówił Schofield. Podkreślił, że ta decyzja była dla niego konieczna, ze względu na jego zdrowie psychiczne. – Wszyscy robią te rzeczy we własnym tempie, we własnym czasie, kiedy czują, że jest on właściwy. W ostatnim czasie to mnie pochłonęło – wyjaśnił.

