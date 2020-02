Rusin odpowiada na materiał „Wiadomości" TVP i zapowiada pozwy. „Wy żałosne, kłamliwe kreatury"

„Do TVP, po wczorajszym materiale o mnie w »Wiadomościach«: wy żałosne, kłamliwe kreatury! 2 miliardy zamiast na onkologię na taką bzdurną, tępą propagandę!? I to w takim dennym wykonaniu!” – rozpoczęła swój wpis Kinga Rusin. „Jak zwykle, same kłamstwa, manipulacje i szczucie! Zaczynając od chamskiego komentarza o »pseudo-elitach gardzących Polakami«, poprzez pseudo aktorstwo lektora, podkładającego rzekomo mój głos i sugestie o nietrzeźwości, a na wyssanych z palca »faktach« kończąc” – dodała dziennikarka.

W dalszej części wpisu Kinga Rusin wymieniła informacje, które zostały zaprezentowane w materiale „Wiadomości”, a w jej odczuciu były niezgodne z prawdą. „Nie jest prawdą, że, jak podaliście, mój wpis wywołał falę oburzenia na świecie! Opublikowanie zdjęcia z Adele (które, nota bene, ona sama wybrała spośród kilku), zrobionego poza miejscem zabawy, media na całym świecie uznały za news i za sukces, ponieważ było to pierwsze korzystne zdjęcie »odchudzonej« Adele, do którego na dodatek pozowała, a nie zostało zrobione z ukrycia” – napisała Rusin na Instagramie. Dodała także, że „nie jest prawdą, jak sugerujecie (»Wiadomości TVP« – red.), że post z relacją z imprezy naruszał czyjeś prawo do prywatności!”. „Nie jest prawdą, jak twierdzicie, że Chrissy Teigen skomentowała mój wpis czy zwracała się do mnie! Nie zwracała się do żadnego z dziennikarzy” – wymieniała dalej dziennikarka.

„Pozwy zostaną skierowane nie tylko przeciwko TVP”

„Na wspaniałą imprezę chciało się dostać wielu dziennikarzy by cokolwiek z niej zrelacjonować. W swoim poście oddałam klimat imprezy naszpikowanej gwiazdami (bez prywatnych szczegółów). W telewizji amerykańskiej świetnie zrobił to Trevor Noah, w swoim słynnym talk show, opisując własne przygody z imprezy (i podobnie jak ja określił to przeżycie jako surrealistyczne)” – napisała Kinga Rusin. „Manipulujecie również wypowiedziami innych osób występujących w materiale. Jedna z nich przyznała to dziś i wskazała, że w wyniku tego powstało »coś obrzydliwego«” – dodała. Dziennikarka zapowiedziała także, że zamierza podjąć kroki prawne w sprawie. „Pozwy zostaną skierowane nie tylko przeciwko TVP, ale i osobom, które ten szkalujący materiał przygotowały. A odszkodowanie przeznaczę w całości na potrzeby polskiej onkologii!” – poinformowała.

Materiał „Wiadomości’ TVP o Kindze Rusin

„Trwa medialna burza po tym jak Kinga Rusin zamieściła w internecie legendarny już wpis. Relacja z prywatnej imprezy w sposób szczególny rozśmieszyła wiele środowisk, bo znana dziennikarka, która przez lata mówiła innym jak żyć, sama nie potrafiła się odpowiednio zachować” – czytamy w zapowiedzi materiału o dziennikarce TVN, który wyemitowano w „Wiadomościach” TVP. To, co pokazano w programie informacyjnym telewizji publicznej także wywołało sporą „medialną burzę”.

Autorem materiału TVP jest Maciej Sawicki. Wpis dziennikarki TVN skomentował m.in. Jarosław Jakimowicz, który ocenił, że dziennikarka skompromitowała Polskę. – Na szczęście Rusin skompromitowała głównie siebie, a nie Polskę, bo zagraniczne media określają ją głównie jako rosyjską prezenterkę telewizyjną. Złośliwi ferują, że to przez jej zachowanie – stwierdził reporter telewizji publicznej. Sawicki dla zilustrowania swojej tezy posłużył się m.in. anonimowym komentarzem z serwisu Pudelek.pl, internetowym memem z Rusin w roli głównej oraz wpisem z Twittera Jacka Piekary. – Rusin to jedna z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje wmówić Polakom, jak mają żyć. Ta grupa celebrytów chce uchodzić za arbitrów dobrego smaku i elegancji, ale gardzą Polakami – dodał dziennikarz TVP. Fragmenty wpisów prowadzącej „Dzień dobry TVN” odczytał mężczyzna komicznie cienkim głosem, naśladując kobietę.

