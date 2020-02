Marcin Maciejczak wygrywa „The Voice Kids 3”. Kim jest 13-latek z Bartochowa?

13-letni Marcin Maciejczak pochodzi z liczącej 400 mieszkańców wsi Bartochów. Śpiewa odkąd ukończył sześć lat, sam tworzy scenografie do śpiewanych przez siebie utworów, nagrywa je telefonem, a później jeszcze montuje. Występował już wcześniej przed publicznością i twierdzi, że czuje się wówczas wyjątkowo swobodnie.

W swoim pierwszym występie w „The Voice Kids 3” zaśpiewał „I’ll Never Love Again” Lady Gagi. Jego wykonanie sprawiło, że w swoich zespołach chcieli go wszyscy trenerzy, jednak ostatecznie wybrał Dawida Kwiatkowskiego. Juror twierdził, że Marcin przypomina mu jego samego w młodości, jednak już teraz potrafi lepiej śpiewać. Podkreślał, że chłopak wyróżnia się wśród rówieśników nie tylko talentem i wrażliwością, ale też własnymi decyzjami, np. odmiennym strojem czy kolczykiem w uchu, co może wystawiać go na ataki ze strony rówieśników, ale i świadczy o jego odwadze.

Obie piosenki finałowe możecie usłyszeć poniżej, a wszystkie pozostałe występy Marcina dostępne są na YouTube na kanale The Voice Kids Poland.

