Fala hejtu na uczestników programu „Sanatorium miłości”. TVP interweniuje

Już 8 marca widzowie dowiedzą się, czy podczas turnusu powstały jakieś pary i czy planują wspólną przyszłość. Program od dawna ma wierną grupę fanów, którzy po każdym odcinku komentują w sieci wydarzenia pokazane w show. Do finału pozostały tylko dwa odcinki, tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej komentarzy pełnych hejtu. W związku z tym Telewizja Polska zamieściła na facebookowym profilu "Sanatorium miłości" apel do internautów.

„Kochani, przed nami już tylko dwa odcinki »Sanatorium miłości«! Emocje rosną, również te w Waszych komentarzach. Wiele z nich zawiera słowa, które są trudne do zaakceptowania dla nas, a przede wszystkim przykre dla naszych kuracjuszy. Trudno nam to czytać. Mamy wielką potrzebę złagodzenia tych nastrojów i prowadzenia tego profilu w atmosferze zrozumienia i dobrych emocji. Bardzo prosimy Was o używanie kulturalnego języka i o życzliwe spojrzenie na naszych bohaterów” – czytamy.

