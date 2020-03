Telewizja Polska uruchomi nowy kanał – TVP Dokument. Kurski: Trwają intensywne prace

Prezes TVP przekazał, że nie chce składać deklaracji co do tego, kiedy wystartowałby nowy kanał, jednak może się to stać „w dającej się przewidzieć perspektywie” . – Trwają bardzo intensywne prace, jest na to pomysł, również związany z możliwościami technicznymi, jakie pojawią się po wprowadzeniu nowego standardu DVB-T2. Poprosiliśmy specjalnie o wpisanie TVP Dokument w Kartę Powinności, aby samemu sobie nałożyć taki obowiązek, aby skorzystać z bogactwa naszych archiwów dokumentalnych. Ofertę dokumentalną – owszem, mamy na Jedynce, Dwójce, w TVP Info, ale warto by było wyposażyć nas w kanał tematyczny, przy czym to nie byłby tylko dokument – przekazał Kurski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Oferta TVP Dokument miałaby obejmować filmy dokumentalne, reportaże, telenowele dokumentalne, audycje o walorach edukacyjnych i poradnikowych oraz filmy fabularne oparte na faktach – o różnorodnej tematyce: społecznej, kulturowej, przyrodniczej, popularnonaukowej.

