Wirtualne Media: Mateusz Matyszkowicz ma kierować TVP

Przypomnijmy, w piątek 6 marca prezydent Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej, że podpisze ustawę o tzw. rekompensacie dla mediów publicznych. Zakłada ona przyznanie w tym roku 1,95 mld zł TVP, Polskiemu Radiu i Polskiej Agencji Informacyjnej. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, przekazał na briefingu, że zarządził głosowanie nad odwołaniem Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Wiemy już, że wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie za odwołaniem Kurskiego.

Decyzja o odwołaniu wejdzie w życiem, gdy Czabański podpisze dokumenty i przekaże je do spółki.

Jak podaje, powołując się na swoje źródła, portal Wirtualne Media, pełniącym obowiązki prezesa TVP zostanie Mateusz Matyszkowicz, były dyrektor TVP Kultura i TVP1. Z informacji dziennikarzy wynika, że jest on typowany jako najpoważniejszy kandydat do zastąpienia Jacka Kurskiego. Nadzór nad Telewizyjną Agencją Informacyjną przejąć ma z kolei Marzena Paczuska. Dziennikarze portalu podają ponadto, że do zarządu może wejść także trzecia osoba. Dotychczasowy prezes TVP miał z kolei otrzymać propozycję objęcia teki ministra.

