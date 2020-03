Nowy szef TVP dopiero w maju. Jest kandydat na tymczasowe objęcie stanowiska

Wirtualne Media podawały 9 marca, że pełniącym obowiązki prezesa TVP zostanie Mateusz Matyszkowicz, były dyrektor TVP Kultura i TVP1. Z informacji dziennikarzy wynikało, że było on typowany jako najpoważniejszy kandydat do zastąpienia Jacka Kurskiego. Ten sam portal przekazał we wtorek o zmianach w koncepcji dotyczącej nowego prezesa TVP. Do maja funkcję p.o. prezesa ma pełnić Maciej Łopiński, czyli obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki. – To miałoby oznaczać brak większych zmian, bo on był za Jackiem Kurskim – powiedział informator Wirtualnych Mediów. Konkurs na nowego prezesa TVP miałby być rozpisany w maju, już po wyborach prezydenckich. Wtedy teoretycznie szansę na powrót do piastowania tego stanowiska już w „nowym rozdaniu” miałby Jacek Kurski.

Odwołanie Kurskiego

Przypomnijmy, w piątek 6 marca prezydent Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej, że podpisze ustawę o tzw. rekompensacie dla mediów publicznych. Zakłada ona przyznanie w tym roku 1,95 mld zł TVP, Polskiemu Radiu i Polskiej Agencji Informacyjnej. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, przekazał na briefingu, że zarządził głosowanie nad odwołaniem Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Wiemy już, że wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie za odwołaniem Kurskiego. Decyzja o odwołaniu wejdzie w życiem, gdy Czabański podpisze dokumenty i przekaże je do spółki. Jak podają Wirtualne Media, nie wiadomo jeszcze, czy Czabański wykonał już te czynności.

