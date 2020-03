„Korona królów”, „Pierwsza miłość”. Polskie stacje przerywają produkcje seriali i programów

Telewizja Polska wstrzymuje prace na planach seriali takich jak: „Klan” , „Korona Królów” , „Komisarz Alex” , „Leśniczówka” . Nie odbywają się także aktualnie zdjęcia m.in. do „M jak miłość” czy „Barw szczęścia” . „Telewizja Polska z troski o bezpieczeństwo i dobro aktorów podjęła decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zdjęć do realizowanych przez siebie seriali” – przekazała w rozmowie z portalem Wirtualne Media Agnieszka Lenart, szefowa działu PR publicznego nadawcy. Dodała też, że odwołane zostały zdjęcia do specjalnego odcinka show „Senatorium miłości” .

Polsat przerwał natomiast przynajmniej do 22 marca zdjęcia do m.in. „Pierwszej miłości” , „Policjantek i policjantów” , „Sprawiedliwych – Wydziału Kryminalnego” i „Świętego” . Tymczasowo wstrzymano też show „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” oraz format „The Four. Bitwa o sławę” i „Twoja twarz brzmi znajomo” .

Telewizja TVN zawiesiła realizację m.in. „Na Wspólnej” czy „19+” .

Czytaj także:

„Stranger Things”, „Loki”, „Czarna Wdowa”. Nad tymi produkcjami wstrzymano prace z powodu pandemii