Co oglądać dziś w telewizji? Program na 24 marca

Co oglądać dziś w telewizji? Ciekawe propozycje mają dla nas stacje Polsat, TVN 7, TVN 4 i TV Puls. Poniżej znajdziecie zwiastuny i opisy filmów, które obejrzeć można 24 marca.

„W obronie własnej” – TV PULS 21:55

Emerytowany agent wydziału narkotykowego staje do walki z dilerem, który terroryzuje jego nowe miejsce zamieszkania.



„W otchłani” – TV4 21:40

Scott i Marco budzą się w sąsiadujących ze sobą celach na łodzi podwodnej wyposażonej w głowice nuklearne. Próbują wydostać się ze śmiertelnej pułapki i odkryć, kto i dlaczego ich uwięził.



„Wiek Adaline” – TVN 7 21:00

Urodzona na początku XX w. Adaline ulega wypadkowi, na skutek którego przestaje się starzeć. To, co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, przynosi dramatyczne konsekwencje.



„Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2” – Polsat 22:55

Agent CIA Sands odnajduje pogrążonego w rozpaczy El Mariachi i prosi go, aby udaremnił zamach na meksykańskiego prezydenta. Osobą, która ma dokonać zbrodni, jest zabójca żony bohatera.



„Jack Reacher: Jednym strzałem” – Polsat 20:10

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.QUIZ:

