Co oglądać dziś w telewizji? Program na 25 marca

Co oglądać dziś w telewizji? Ciekawe propozycje mają dla nas stacje TVP 2, Polsat, TVN 7, TVN 4 i TV Puls. Poniżej znajdziecie zwiastuny i opisy filmów, które obejrzeć można 25 marca.

„Żelazny Rycerz” – TV PULS 22:15

Mała grupa templariuszy broni zamku Rochester przed armią króla Jana.



„Conan Barbarzyńca” – TV PULS 20:00

Osada, w której wychował się Conan, została zaatakowana przez grupę bezwzględnych siepaczy pod wodzą potężnego czarnoksiężnika Khalara Zyma. Po latach wojownik postanawia się zemścić.



„Running with the Devil” – TV4 21:40

Transport kokainy przemycanej przez Stany Zjednoczone z Meksyku do Kanady znika gdzieś po drodze. Przywódca narkotykowego kartelu wysyła swoich dwóch najlepszych ludzi, by zbadali, co się stało.



„Looper – Pętla czasu” – TVN7 21:00

XXI w. Podróże w czasie są rzeczywistością. Mafia wysyła ofiary w przeszłość, gdzie czeka na nie zabójca. Pewnego dnia na drodze płatnego mordercy staje on sam z przyszłości.



„Żona na niby” – Polsat 22:10

Dr Danny Maccabee, chcąc uwieść młodziutką Palmer, prosi swoją asystentkę, aby udawała jego żonę.



„Podróż na sto stóp” – TVP 2 22:40

Hinduska rodzina przeprowadza się do Francji, gdzie otwiera restaurację.

