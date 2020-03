Co oglądać dziś w telewizji? Program na 26 marca

Co oglądać dziś w telewizji? Ciekawe propozycje mają dla nas stacje Polsat, TVN 7, TVN 4 i TV Puls. Poniżej znajdziecie zwiastuny i opisy filmów, które obejrzeć można 26 marca.

„Wielki Stach” – TV PULS 22:05

Nieuczciwy biznesmen, który ma trafić do więzienia, obawiając się zwyrodniałych skazańców, postanawia opanować wschodnie sztuki walki.



„Trener bardzo osobisty” – TV PULS 20:00

Były gwiazdor piłki nożnej powraca do domu, by odbudować relację z synem i odzyskać swoje dawne życie.



„Uciekający pociąg” – TV4 21:40

Dwóch mężczyzn podczas ucieczki z więzienia trafia do pociągu, który w wyniku awarii rozpędza się bez maszynisty.



„Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” – TVN 7 23:25

Kowal Will Turner sprzymierza się z kapitanem Jackiem Sparrowem, by odzyskać swoją miłość - porwaną córkę gubernatora.



„Magic Mike XXL” – TVN 7 21:00

Gotowi zakończyć karierę członkowie Kings of Tampa postanawiają dać z wielkim rozmachem ostatni występ.



„Jack Strong” – TVN 22:35

Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, decyduje się na współpracę z CIA.



„Erin Brockovich” – POLSAT 23:25

Samotna matka trójki dzieci desperacko szuka zatrudnienia. Gdy je znajduje, efekty jej pracy przerastają czyjekolwiek oczekiwania.



„Drive Hard. Ostra jazda” – TVP 2 22:55

Były kierowca wyścigowy zostaje uprowadzony i zmuszony do współudziału w przestępstwie.



„The Fighter” – TVP 2 20:45

Znajdujący się w beznadziejnej sytuacji rodzinnej Micky Ward, były bokser, za sprawą swojej dziewczyny postanawia stanąć do walki o mistrzowski tytuł.QUIZ:

