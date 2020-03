Co oglądać dziś w telewizji? Program na 27 marca

Ciekawe propozycje mają dla nas stacje Polsat, TVN 7, TVN 4 i TV Puls. Poniżej znajdziecie zwiastuny i opisy filmów, które obejrzeć można w piątek 27 marca.

„Bodyguard Zawodowiec” – TV Puls 22:05

Światowej klasy ochroniarz dostaje za zadanie zadbać o bezpieczeństwo zawodowego zabójcy, który zeznaje w Międzynarodowym Trybunale Karnym.



„Sabotaż” – TV Puls 20:00

Po okradzeniu kartelu narkotykowego członkowie jednostki DEA zaczynają ginąć w brutalny sposób. "Breacher", ich dowódca, łączy siły z prowadzącą śledztwo funkcjonariuszką Brentwood.



„Jestem numerem cztery” – TV4 23:05

Młody chłopak wraz ze swoim opiekunem ucieka z planety Lorien na Ziemię, aby wieść normalne życie.



„Nad morzem” – TVN 7 22:00

Roland i Vanessa próbują przezwyciężyć kryzys małżeński. Porozumienie utrudniają niewyartykułowane wzajemne pretensje i żale. Całość relacji jest naznaczona poczuciem niespełnienia.



„To” – TVN 21:55

W mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci. Sprawcą sadystycznych morderstw jest klaun Pennywise. By go pokonać, grupa dzieciaków musi stawić czoła swoim największym lękom.



„Sekretne życie zwierzaków domowych” – TVN 20:00

Pozostawione w domu zwierzęta wiodą życie pełne przygód, intryg i zabaw. Ich główne zmartwienie polega na tym, by ukryć przed opiekunami informacje o swoich sekretnych poczynaniach.



„Predatorzy” – Polsat 23:10

Royce odzyskuje przytomność podczas skoku spadochronowego. Po wylądowaniu w dżungli spotyka ludzi, którzy prócz jednego są zabójcami. Nikt nie wie, w jakim celu znaleźli się w tym miejscu.



„Kevin sam w Nowym Jorku” – Polsat 20:00

Rodzina Kevina McCallistera zamierza spędzić Boże Narodzenie na Florydzie. Na lotnisku chłopak odłącza się od krewnych i zamiast wsiąść do samolotu lecącego w stronę Miami, udaje się do Nowego Jorku.



„Jak Bóg da” – TVP2 22:30

Tommaso jest cenionym rzymskim kardiochirurgiem, ateistą. Szczyci się otwartością na inność. Jednak nie potrafi pogodzić się z decyzją syna, który postanowił zostać księdzem.



„Ucieczka do zwycięstwa” – TVP1 22:25

II wojna światowa, niemiecki obóz jeniecki. Specjaliści od nazistowskiej propagandy organizują mecz piłki nożnej - Niemcy kontra jeńcy. Spotkanie ma się odbyć na stadionie w Paryżu.QUIZ:

Są tu fani „Kevina samego w domu”? Sprawdźcie wiedzę w naszym quizieCzytaj także:

Co obejrzeć na HBO i Netfliksie? Weekendowe propozycje