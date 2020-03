Co oglądać dziś w telewizji? Program na 28 marca

Co oglądać dziś w telewizji? Ciekawe propozycje mają dla nas stacje Polsat, TVN 7, TVN 4 i TV Puls. Poniżej znajdziecie zwiastuny i opisy filmów, które obejrzeć można w sobotę 28 marca.

„Angielska robota” – TV PULS 22:05

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach przedstawiających kulisy legendarnego napadu na londyński bank przy Baker Street z 1971 roku.



„Umysł przestępcy” – TV PULS 20:00

Wspomnienia i umiejętności zmarłego agenta CIA zostają wszczepione skazańcowi, by mógł dokończyć jego misję.



„Mroczne Cienie” – TVN 7 23:20

Ukarany przez mściwą wiedźmę Barnabas wstaje z grobu po dwustu latach i trafia w szalone lata 70., których zupełnie nie rozumie.



„Harry Potter i Czara Ognia” – TVN 7 20:00

Harry Potter musi wziąć udział w Turnieju Trójmagicznym, kiedy jego nazwisko zostaje wybrane przez tajemniczą Czarę Ognia.



„Mimzy mapa czasu” – TVN 7 14:55

Dwoje rodzeństwa - Emma (Rhiannon Leigh Wryn) i Noah (Chris O'Neil) - zaczyna wykazywać się nadzwyczajnymi zdolnościami po tym, jak znajdują tajemnicze pudło z zabawkami. Wkrótce dzieci, ich rodzice, a nawet ich nauczyciel, zostają wciągnięci do dziwnego, czasami przerażającego świata.



„Tin Cup” – TVN 22:40

Niespełniony golfista zakochuje się w dziewczynie swojego największego rywala.



„Praktykant” – TVN 20:00

Ben nie odkrywa uroków emerytury. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej o modzie.



„Uniwersalny żołnierz: Dzień odrodzenia” – POLSAT 23:00

John tropi mordercę swojej rodziny, Luca Deveraux, niegdyś wzorowego Uniwersalnego Żołnierza, dziś renegata stojącego na czele zbuntowanej armii.



„Shrek 2” – POLSAT 20:05

Shrek i Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, którzy nie wiedzą jednak, że poślubiła ona ogra, a sama zmieniła się w ogrzycę.



„Trójkąt bermudzki” – TVP2 22:45

Trzech przyjaciół z dawnych lat postanawia pozbyć się osób, które stoją im na drodze do szczęścia. Wspólnie knują intrygę zapewniającą każdemu alibi.



„Casino Royale” – TVP1 21:30

Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynd. Jego przeciwnikiem jest bankier terrorystów Le Chiffre.QUIZ:

