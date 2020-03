Co oglądać dziś w telewizji? Program na 29 marca

Co oglądać dziś w telewizji? Ciekawe propozycje mają dla nas stacje TVP, Polsat, TVN 7, TVN 4 i TV Puls. Poniżej znajdziecie zwiastuny i opisy filmów, które obejrzeć można w niedzielę 29 marca.

„Zielona mila” (1999) – TV PULS 22:05

Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.



„Szybcy i wściekli” – TV PULS 20:00

Policjant przenika do grupy organizującej nielegalne wyścigi samochodowe. Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje bliżej siostrę lidera przestępców.



„Alicja w Krainie Czarów” – TV PULS 15:45

Dziewiętnastoletnia Alicja wraca do krainy z dzieciństwa, gdzie dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest zdetronizować Królową Kier.



„Skrzydlate świnie” – TV4 22:15

Zapalony ultras podejmuje się prowadzenia dopingu u znienawidzonego rywala.



„Pięćdziesiąt twarzy Greya” – TVN 7 23:15

Studentka literatury poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź.



„Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka” – TVN 7 20:00

Jack Sparrow musi spłacić dług zaciągnięty wobec kapitana Latającego Holendra. Uniknie śmierci, gdy znajdzie i zniszczy serce Davy'ego Jonesa ukryte w Skrzyni Umarlaka.



„Tożsamość” – TVN 21:00

Doktor Martin Harris budzi się po wypadku samochodowym w Berlinie i odkrywa, że żona go nie rozpoznaje, a jego tożsamość przyjął inny mężczyzna.



„Selma” – TVP2 22:30

Martin Luther King prowadzi kampanię o poszanowanie przez władze prawa do powszechnego głosowania. Organizuje marsz, który wyrusza z Selmy w kierunku Montgomery, stolicy Alabamy.



„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” – TVP2 20:00

Krasnoludy z Ereboru odzyskują ojczyznę, ściągając gniew smoka. Wolne istoty Śródziemia łączą siły przeciwko Sauronowi, który wysyła legiony orków na Samotną Górę.



„Wszyscy moi mężczyźni” – TVP1 22:20

Rozwiedziona Alice wpuszcza pod swój dach trzech mężczyzn, którzy do Los Angeles przyjechali w pogoni za marzeniami. Pojawienie się byłego męża dodatkowo skomplikuje jej życie.

