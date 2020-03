„Bogowie”, „Zielona mila”, „Konwój”. Co oglądać dziś w telewizji?

Od klasyków takich jak „Zielona mila” , po młodsze filmy jak polska produkcja „Bogowie” o Zbigniewie Relidze, w którego wciela się Tomasz Kot. Na rozpisce dzisiejszego telewizyjnego repertuaru pojawi się także coś dla młodszej publiczności oraz fanów westernów.

„Conan Barbarzyńca” – TV PULS 23:55

Conan od najmłodszych lat przejawia talent wojownika. Jednak nim zdąży dorosnąć w jego rodzinnych stronach rozgorzeje krwawa wojna. Khalar Singh – potężny władca i czarnoksiężnik zgładzi całe plemię małego Conana. Prawie całe - na swoje nieszczęście nie zdoła schwytać walecznego chłopca. Mijają lata. Conan jest już dojrzałym wojownikiem, który nie ma sobie równych. Od lat realizuje krwawy plan zemsty - podąża tropem Khalara i likwiduje bez litości kolejnych jego popleczników.



„Zielona mila” – TV PULS 20:00

Paul Edgecomb (Tom Hanks) jest pensjonariuszem domu starców. Kiedy pewnego razu ogląda w telewizji przedwojenny film, wzrusza się i przypomina sobie dawne czasy. Ze wspomnień zwierza się koleżance, opowiadając historię ze swojej młodości, kiedy jako strażnik bloku śmierci w 1935 roku odprowadzał więźniów na krzesło elektryczne. Ostatnia droga skazańców wiodła przez korytarz wyłożony zielonym linoleum nazywany „zieloną milą”.



„Konwój” – TV4 23:55

„Gumowy Kaczor” (Kris Kristofferson) jest popularnym w środowisku zawodowych kierowców zawadiaką słynącym z częstych konfliktów z „drogówką”. Odmowa zapłacenia przez niego mandatu stanie się przyczyną największego w historii USA konwoju, którego kierowcy wypowiedzą wojnę policji wszystkich stanów.



„Krew za krew” – TV4 21:40

Rok 1868, kilka lat po zakończeniu wojny secesyjnej. Były pułkownik armii konfederackiej Carver ściga kapitana Gideona, na którym chce się zemścić za krzywdę z przeszłości.



„Harry Potter i Czara Ognia” – TVN7 23:30

W Hogwarcie rozgrywa się Turniej Trójmagiczny, na który przybywają uczniowie szkół z Francji i Bułgarii. Zgodnie ze starą tradycją, do turnieju mają być wybrani trzej przedstawiciele, każdej ze szkół. Jednak dziwnym zbiegiem okoliczności do turnieju zostaje wybranych czterech uczestników, w tym i Harry Potter. Odtąd na głównego bohatera czekają trzy zadania, a w związku z nimi wiele niesamowitych i niebezpiecznych przygód.



„Bogowie” – TVN7 21:00

Opowieść o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Religę w Zabrzu.



„15 minut” – TVN 22:35

Dwóch morderców z Europy Wschodniej przybywa do Nowego Jorku. W nadziei na sławę postanawiają nagrywać swoje ofiary kamerą.



„Faceci w czerni 3” – Polsat 22:15

Kolejna część kultowej serii o agentach specjalnej jednostki rządowej. Zadaniem jednostki jest zajmowanie się kontaktami z Obcymi i utrzymywaniem społeczeństwa w nieświadomości, jak częste są wizyty przybyszów z kosmosu... Pojawiają się bez zapowiedzi, znikają bez śladu. Ich znakiem rozpoznawczym są czarne garnitury i okulary... a także cały zestaw kosmicznych gadżetów.



„Ajka” – TVP 2 23:50

Ajka jest młodą imigrantką z Kirgizji, nielegalnie przebywającą w Moskwie. Po urodzeniu niechcianego syna postanawia uciec z porodówki, wyważając okno w szpitalnej łazience. Pozbawiona przyjaciół i rodziny, dachu nad głową i pieniędzy, musi walczyć o przetrwanie w skutej lodem stolicy.QUIZ:

10 najlepiej ocenianych na Filmwebie. Rozpoznasz film po nieoczywistym kadrze?Czytaj także:

Binge-watching na Netfliksie. Najlepsze seriale na maratony