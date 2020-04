Co warto dziś obejrzeć w telewizji? Program na wtorek 31 marca

Dziś w telewizji zarówno coś dla fanów komedii romantycznych, jak i filmów science fiction, kryminałów czy dokumentów.

„Szybcy i wściekli” – TV PULS 22:05

Na ulicach Los Angeles rozgrywają się nielegalne nocne wyścigi samochodowe, w których gangi rywalizują o prymat i pieniądze. Policjant Brian O'Conner otrzymuje polecenie rozpracowania środowiska.



„Męska rzecz: Maksimum ryzyka” – TV PULS 20:00

Trwa morderczy pościg wąskimi uliczkami znanego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu. Uciekający przed napastnikami mężczyzna ginie. Ofiara do złudzenia przypomina policjanta, Alaina Moreau.



„Shaolin” – TV4 21:40

Chiny, lata dwudzieste XX wieku. Hao Jie jest aroganckim wojownikiem, który pewnego dnia ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin. Wkrótce pada ofiarą zdrady, a jego rodzina zostaje zabita.



„Czerwona planeta” – TVN 7 23:20

Rok 2050, grupa astronautów zostaje wysłana na Marsa, by rozpocząć kolonizację planety. Podczas wyprawy statek ulega awarii, a bohaterowie zmuszeni są walczyć o przetrwanie.



„Narzeczony mimo woli” – TVN 7 21:00

Bizneswoman Margaret Tate, podpora potężnego nowojorskiego wydawnictwa, postanawia wyjść za mąż za swego asystenta Andrew Paxtona, którego traktowała dotąd więcej niż bezceremonialnie.



„Elita zabójców” – TVN 22:30

Na byłych żołnierzy z elitarnej jednostki, polują zawodowi zabójcy. Kiedy porywają Huntera (Robert de Niro), mentora Dannego (Jason Statham), były komandos wraca do gry, by uratować przyjaciela. Chcąc go ocalić musi podjąć się misji prawie niemożliwej: zlikwidować trzech zabójców wysłanych przez starego wroga (Clive Owen) i stanąć z nim twarzą w twarz.



„Inwazja: Bitwa o Los Angeles” – Polsat 22:45

Od lat na całym świecie - Buenos Aires, Seul, Francja, Niemcy czy Chiny - dokumentowane są przypadki pojawienia się UFO. Ale w roku 2011 to, co kiedyś było tylko znakiem na niebie, stanie się przerażającą rzeczywistością. Ziemia zostanie zaatakowana przez nieznane siły.



„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj” – Polsat 20:10

Major Turner zostaje aresztowana za zdradę stanu, a Reacher, wiedząc, że jest niewinna, musi wydostać ją z więzienia i rozwikłać tajemnicę rządowego spisku, aby oczyścić siebie i ją z zarzutów i przeżyć.



„Urosłam kiedy spałaś” – TVP2 22:55

Dokument o relacji babci i wnuczki. Karalina Orsik została zaproszona na studia muzyczne do Polski. Koncertuje w wielu krajach. Wychowała ją babcia, która mieszka w wiosce Achaniany na Białorusi.

