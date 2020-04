„Bękarty wojny”, „Rocky”, „Sekstaśma”. Co dziś w telewizji?

Jakie filmy będą pokazane dziś w telewizji? Poniżej znajdziecie rozpiskę wraz ze zwiastunami. To przygotowały stacje na środę 1 kwietnia.

„Sabotaż”

Członkowie jednostki przeznaczonej do walki z narkotykami ukryli 10 milionów dolarów. Gdy wracają po zdobycz, pieniędzy już nie ma. Niebawem agenci zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach.



„Koliber”

Były żołnierz sił specjalnych awansuje w przestępczej hierarchii Soho. Nie zapomina o przyjaciołach z czasów, gdy błąkał się po ulicach. Niebawem wyrusza na poszukiwanie zabójcy swojej dziewczyny.



„Koszmar z ulicy Wiązów”

Pięcioro przyjaciół pewnej nocy zaczyna śnić ten sam sen. Jego bohaterem jest demoniczny Freddy Krueger. Psychopata terroryzuje nastolatków każdej nocy, przemawiając do nich przerażającym głosem.



„American Ultra”

Długowłosy, żyjący na luzie młodzieniec okazuje się agentem CIA. Niezwykłe umiejętności przydają mu się w chwili, gdy staje się on celem zabójcy z agencji rządowej.



„Bękarty wojny”

Aldo Raine otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki do walki z hitlerowcami. Rekrutowani są tylko wysoko wykwalifikowani żołnierze o żydowskich korzeniach, którzy mają dziesiątkować nazistów.



„Śmiertelna Głębia”

Kate widziała, jak rekin zabił jej kolegę. Pewnego dnia postanawia zorganizować rejs dla milionerów, których marzeniem jest nurkowanie z rekinami. W czasie wyprawy Kate musi się zmierzyć z lękami.



„Sekstaśma”

Szalona komedia z Cameron Diaz i Jasonem Segelem w rolach pary, która próbuje dodać odrobinę pikanterii do swojego związku.



„Nauczycielka angielskiego”

Nauczycielka ze szkoły średniej postanawia pomóc byłemu uczniowi w wystawieniu debiutanckiej sztuki. Sprawy się komplikują, gdy słabość kobiety do młodego człowieka przeradza się w romans.



„Rocky”

Rocky Balboa trenuje boks w małym klubie w Filadelfii. Niespodziewanie staje przed szansą stoczenia walki na ringu zawodowym z mistrzem świata wagi ciężkiej Apollo Creedem.Czytaj także:

