„Kiler”, „Zakładnik z Wall Street”, „Faszywa tożsamość”. Co dziś w telewizji?

Dziś w telewizji zarówno coś dla fanów komedii romantycznych, jak i filmów science fiction czy kryminałów. Poniżej znajdziecie listę ze zwiastunami.

„American Pie: Wakacje” – TV Puls 23:35

Matt Stifler postanawia podtrzymać rodzinną tradycję. Na balu absolwentów wraz z kolegami skutecznie psują występ szkolnej orkiestry, za co on zostaje wysłany na karny obóz muzyczny.



„Zwierzak” – TV Puls 22:05

Marvin to nieudacznik marzący o karierze policjanta. Po wypadku samochodowym trafia w ręce chirurga, który przywraca go do życia i wszczepia mu zwierzęce organy.



„Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” – TV Puls 20:00

Asterix i Obelix wyruszają do Egiptu, aby pomóc architektowi Numernabisowi wybudować na żądanie pięknej królowej Kleopatry najwspanialszy w świecie pałac na środku pustyni.



„Komedia romantyczna” – TV 4 21:40

Parodia komedii romantycznych. Wrażliwa Julia Jones spotyka swojego księcia z bajki, Granta. Zanim się pobiorą, muszą poznać swoich rodziców i zmierzyć się z piękną i zazdrosną przyjaciółką Granta.



„Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka” – TVN 7 23:25

Awanturnik Jack Sparrow musi spłacić dług zaciągnięty przed laty u straszliwego Davy'ego Jonesa, kapitana widmowego Latającego Holendra. Davy żąda, aby Jack odnalazł tajemniczą Skrzynię Umarlaka.



„Dziewczyna moich koszmarów” – TVN 7 21:00

Czterdziestoletni Eddie już w czasie podróży poślubnej przekonuje się, że decyzja o zawarciu stałego związku była wielkim błędem. Na dodatek mężczyzna poznaje Mirandę - wymarzoną kobietę.



„Kiler” – TVN 22:30

Nieśmiały 30-letni taksówkarz Jurek Kiler przez pomyłkę zostaje uznany przez policję za profesjonalnego zabójcę. Absurdalny błąd pociąga za sobą serię nieprawdopodobnych omyłek.



„Zakładnik z Wall Street” – Polsat 23:15

Lee Gates, zwany „guru Wall Street”, prowadzi show, w którym doradza ludziom, jak i w co inwestować. Pewnego dnia do studia wpada Kyle, który przez wskazówki Gatesa stracił dorobek całego życia.



„Fałszywa tożsamość” – TVP 2 23:10

Historia pracującego w Bułgarii amerykańskiego lekarza, który ratuje życie tajemniczej kobiecie uciekającej przed gangsterami.



„Wszystkie pieniądze świata” – TVP 2 20:45

Zamożny Jean Paul Getty jest uważany za tyrana i dusigrosza. Nieznani sprawcy porywają jego wnuka. Getty odmawia zapłacenia okupu. Matka chłopca, Gail, rozpaczliwie szuka pomocy.

