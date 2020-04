Dziś Wielka Sobota. Co przygotowały dla nas stacje telewizyjne?

Przygotowaliśmy dla Państwa listę filmów, które dzisiaj będzie można zobaczyć w telewizji. Wśród nich pojawiają się takie hity jak „2012” , „U Pana Boga za miedzią” , „Titanic” , „Pretty Woman” czy „Nagi instynkt” . Dziś w telewizji także wiele filmów animowanych dla dzieci, w tym między innymi „Shrek Forever” czy „Alvin i Wiewiórki 2” .

„Nagi instynkt”, 23:15 TVN 7

Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„Pamięć absolutna”, 23:10 AXN

W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację. Cały problem polega na tym, że nie wie, kim jest jego pracodawca.



„Cienka czerwona linia”, 23:00 Polsat

Realistyczny obraz militarnego i moralnego chaosu na Pacyfiku podczas II wojny światowej. W rolach głównych: Sean Penn, Nick Nolte, Woody Harrelson i George Clooney.



„Pacyfikator”, 22:25 TVN

Vin Diesel wciela się w rolę tajnego agenta służb specjalnych, którego zadaniem jest ochrona ważnych osobistości. Podczas jednej z takich misji, odkrywa, iż rodzina chronionego przez niego człowieka jest w wielkim niebezpieczeństwie. Zostaje przydzielony do ochrony jego dzieci.



„Czekolada”, 21:30 Epic Drama

Rok 1960, małe miasteczko we Francji. Vianne Rocher z córką przenoszą się do miasteczka i otwierają sklep z czekoladą. Burmistrz miasta nie może pogodzić się z pozycją przybyszki i robi wszystko, by jej zaszkodzić, ale jej ciepła osobowość i umiejętność zarządzania sklepem, zyskują Vianne przychylność mieszkańców.



„Niebo istnieje naprawdę”, 21:20 TVP 1

Historia Coltona Burpo (Connor Corum) - chłopca, który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice (Kelly Reilly i Greg Kinnear) nie spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba i z powrotem.



„Shrek Forever”, 20:05 Polsat

Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu.



„Harry Potter i Książę Półkrwi”, 20:00 TVN 7

Lord Voldemort zaciska swoją złowieszczą pętlę wokół świata Mugoli i czarodziejów, a Hogwart przestaje być – jak dawniej – bezpieczną przystanią.



„2012”, 20:00 AXN

Przed wiekami Majowie pozostawili ludzkości kalendarz, który dokładnie wskazywał datę końca świata i mówił o zjawiskach, które miału mu towarzyszyć. Od tamtego czasu astrologowie odkryli starożytne teorie, numerolodzy wzory, które je potwierdzają, a geolodzy stwierdzili, że Ziemia od dawna jest skazana na taki scenariusz.



„Wzgórze nadziei”, 20:00 TVP 2

Akcja filmu rozgrywa się w czasach amerykańskiej wojny secesyjnej. W obawie o bezpieczeństwo ukochanej Ady (Nicole Kidman), ranny żołnierz wojsk Konfederatów Inman (Jude Law) wraca do domu przez ogarnięte wojną Południe. Na swojej drodze natrafia na na mnóstwo problemów, spotyka niewolników i łowców nagród, żołnierzy i wiedźmy, nieoczekiwanych przyjaciół oraz niebezpiecznych wrogów. Sytuacja w jakiej znalazła się Ada nie jest łatwiejsza. W tym trudnym czasie przejęła odpowiedzialność za farmę po zmarłym ojcu. Próbuje odbudować gospodarstwo i przywrócić je do poprzedniej świetności. Pomaga jej w tym nieustraszona wędrowniczka Ruby (Renée Zellweger).



„Pretty Woman”, 20:00 TVN

Dzieli ich wszystko, ale łączy jedno - oboje robią różne rzeczy dla pieniędzy. Bohaterką filmu jest Vivian Ward (Julia Roberts), dziewczyna do towarzystwa, która dopiero co przyjechała do Los Angeles z prowincji. Przypadkowo spotyka bogatego i przystojnego adwokata z Wall Street, Edwarda Lewisa (Richard Gere), którego urzeka jej spontaniczność.



„Piraci z Karaibów. Na krańcu świata”, 16:35 TVN 7

Dobre czasy, w których piraci królowali na wszystkich morzach świata, powoli dobiegają końca. Will Turner udaje się razem z dotychczasowym wrogiem Barbossą w podróż na Daleki Wschód, gdzie mają nadzieję na odnalezienie tajemniczych map, które pomogą im odkryć skrytkę Davy'ego Jones'a, a następnie ocalić kapitana Jacka Sparrow'a.



„Alvin i wiewiórki 2” 16:20 TVP 2

Sensacyjne śpiewające wiewiórki Alvin, Szymon i Teodor powracają w przepełnionym muzyką i szalonym humorem filmie dla całej rodziny. Gdy Dave (Jason Lee) ma wypadek na koncercie i trafia do szpitala, wiewiórki zawieszają działalność rozrywkową i idą do szkoły.



„U Pana Boga za miedzą”, 14:05 TVP 1

Królowy Most odwiedzało już wielu dziwnych gości... najpierw Ukrainka Marusia (część pierwsza), potem były gangster Bocian i młody policjant Marian (część druga)... Tym razem zjawia się tu Marina - instruktorka, której zadaniem jest zapoznanie miejscowej policji z obsługą komputera. Ponad to w Królowym Moście zbliżają się wybory na burmistrza, a jednym z kandydatów okazuje się Amerykanin z wielkiej metropolii.



„Apollo 13”, 13:35 TVN 7

Oparta na faktach historia misji statku kosmicznego Apollo 13. Astronauci Lovell, Haise i Swigert mieli lecieć statkiem Apollo 14, ale zostali przesunięci do załogi Apollo 13. Jest rok 1970, Amerykanie zaliczyli już lądowanie na Księżycu i społeczeństwo nie jest zainteresowane tym rutynowym lotem - do czasu aż na statku następuje wybuch.



„Titanic”, 11:45 Polsat

Jake i Rose (Leonardo DiCaprio i Kate Winslet), para młodych kochanków, poznają i zakochują się podczas dziewiczego rejsu "niezatapialnego" transatlantyku Titanic. Nie dane im było jednak zaznać pełni szczęścia i miłosnych uniesień. Gdy luksusowy liniowiec wpada na górę lodową, ich pełen pasji, płomienny romans przeradza się w przerażającą, mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie.



„El Dorado”, 11:45 TVP 2

Rewolwerowiec Cole Thornton na zlecenie Barta Jasona udaje się do miasteczka El Dorado na granicy z Meksykiem. Jego zadaniem jest zmuszenie rodziny MacDonaldów do rezygnacji z farmy.

