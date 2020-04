Dziś Niedziela Wielkanocna. Telewizyjne propozycje dla dzieci i dorosłych

Przygotowaliśmy dla Państwa listę filmów dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci, które warto dziś zobaczyć w telewizji.

„Jarhead 3: Oblężenie”, 23:55 TV 4

Jednostka marines ma za zadanie chronić ambasadę Stanów Zjednoczonych w jednej ze stolic na Bliskim Wschodzie. Żołnierze staczają jedną z najbardziej zaciętych bitew w swoim życiu.



„Paryż może poczekać”, 23:35 TVP 2

Życie Anne (Diane Lane) powinno być spełnieniem marzeń. Kobieta jest bowiem żoną bogatego hollywoodzkiego producenta – Michaela (Alec Baldwin) i towarzyszy mu w podróżach po całym świecie. Anne żyje jednak w cieniu zapracowanego i nieobecnego męża, a żar namiętności w ich małżeństwie wypalił się już dawno.



„Pieniądze to nie wszystko”, 22:50 TVN 7

Chłopi z upadłego pegeeru ratują życie biznesmenowi, jednocześnie biorąc go do niewoli w zamian za duży okup. Gdy jego żona i wspólnik nie chcą zapłacić, mężczyzna postanawia zarobić żądaną sumę.



„Mroczna wieża”, 22:35 AXN

Przez złowrogie, postapokaliptyczne pustkowia w alternatywnej rzeczywistości przemierza Roland, ostatni żyjący członek bractwa rycerskiego zwanego Rewolwerowcami. Poszukuje on tajemniczej Mrocznej Wieży - mistycznego miejsca, znajdującego się w centrum wszystkich światów, gdzie być może uda mu się rozwiązać zagadkę czasu i przestrzeni.



„Gambit”, 21:55 TVP 2

Harry Deane (Colin Firth) planuje okraść jednego z najbogatszych ludzi świata, ekscentrycznego miliardera Lionela Shabandara (Alan Rickman). Brakuje mu tylko jednego elementu - pięknej kobiety, która zagrałaby rolę przynęty. Nicole (Cameron Diaz) wydaje się być idealną kandydatką, lecz Harry wkrótce sam ulega jej wdziękom, co w efekcie pokrzyżuje mu plany.



„Riwiera dla dwojga”, 20:10 TVP 2

Diamenty są wieczne, miłość niekoniecznie. Kate i Richard, choć rozwiedzeni, pozostają ze sobą w przyjaznych stosunkach. Na powrót jednoczy ich bankructwo funduszu emerytalnego, któremu przed laty powierzyli swoje oszczędności.



„Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach”, 20:00 TVN 7

Ekscentryczny i nieustraszony pirat, Jack Sparrow (Johnny Depp), wraz z kapitanem Barbossą (Geoffrey Rush) wyruszają w poszukiwaniu Fontanny Młodości.



„Straszny film”, 20:00 TV 4

Grupa przygłupich nastolatków musi uciekać przed seryjnym mordercą.



„Spider-Man: Homecoming”, 20:00 AXN

Kiedy pojawia się Vulture, nowy groźny wróg, wszystko, co dla Petera ważne, staje się zagrożone.



„Facet na miarę”, 18:30 TVP 2

Diane (Virginie Efira) jest piękną kobietą. Bardzo piękną kobietą. Udanym prawnikiem, ma poczucie humoru i silną osobowość. Chodzi jej o zakończenie małżeństwa, które nie uczyniło ją szczęśliwą, wreszcie swobodnie będzie mogła spotkać mężczyznę swego życia. Diane odbiera telefon od pewnego Alexandra (Jean Dujardin), który znalazł jej zgubiony notatnik.



„Niesamowity Spider-Man 2”, 17:20 AXN

Kiedy pojawia się Electro (Jamie Foxx), Peter musi stawić czoła przeciwnikowi potężniejszemu niż on sam.



„Młodzi gniewni”, 16:55 TV 4

Była członkini oddziału marines obejmuje posadę nauczycielki języka angielskiego. Pracuje z trudną młodzieżą. Wykorzystując niekonwencjonalne metody, stara się zdobyć jej szacunek i zaufanie.



„Harry Potter i Książę Półkrwi”, 16:50 TVN 7

Lord Voldemort zaciska swoją złowieszczą pętlę wokół świata Mugoli i czarodziejów, a Hogwart przestaje być – jak dawniej - bezpieczną przystanią.



„Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali”, 16:25 TVP 2

Kiedy Gnoemo i Julia przyjeżdżają wraz z przyjaciółmi do Londynu, ich głównym zmartwieniem jest przygotowanie ogrodu do zbliżającej się wiosny. Wkrótce spostrzegają, że na terenie Londynu ktoś wykrada ogrodowe krasnale na masową skalę.



„Shrek Forever”, 13:45 Polsat

Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu.



„Wspaniała Gilly”, 12:15 TVP 2

Nieznośną 12-letnią Gilly wszyscy dobrze znają i to z tej najgorszej strony. Wiele rodzin zastępczych próbowało zapanować nad dziewczynką, ale ona zawsze była sprytniejsza.



„Cudowny chłopak”, 22:20 TVP 1

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca.



„Dotknij nieba”, 17:30 TVP 1

Poruszająca opowieść o wierze, miłości, sile muzyki i utworze, którego duchowe przesłanie przyczyniło się do setek tysięcy nawróceń.



„Mój przyjaciel Hachiko”, 14:25 TVP 1

Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. Profesor Parker Wilson (Richard Gere) za namową córki przyjmuje pod swój dach szczeniaka. Od tej pory psa i człowieka łączy niezwykła więź.



„Blade Runner 2049”, 12:20 AXN

Akcja filmu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszego Blade Runnera (1982). Oficer policji Los Angeles, niejaki K, trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie.



„Piotruś Królik”, 11:45 Polsat

Walka toczy się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki (Rose Byrne).



„Niania”, 11:15 TVN

Film zrealizowany na podstawie słynnej książki. Bohaterka filmu to niania, obdarzona magicznymi umiejętnościami, która zmuszona jest opiekować się grupą niezbyt grzecznych dzieci.



„Mój przyjaciel orzeł”, 10:30 TVP 2

Bohaterem filmu jest mieszkający w górskiej okolicy chłopiec o imieniu Lukas, który znajduje w lesie ranne pisklę orła. Lukas postanawia wyleczyć jego złamane skrzydło i nauczyć życia w dzikich ostępach.



„Gang Wiewióra”, 09:55 Polsat

Komedia do chrupania dla całej rodziny. Opowieść o wiewiórze, który organizuje szajkę zwierzaków, by napaść na sklep z orzechami. Spiżarnia pełna orzechów to marzenie każdej wiewiórki.



„Jerry Maguire”, 09:40 AXN

Tytułowy Jerry Maguire zdobył w życiu wszystko: jest cenionym agentem sportowym, zajmuje wpływową pozycję, świetnie zarabia, ma atrakcyjną dziewczynę. Pewnego dnia jednak decyduje się przedstawić zwierzchnikom manifest, w którym krytykuje bezmyślną pogoń za karierą i pieniędzmi. W wyniku swego czynu traci wszystko, czym żył do tej pory.



„Agencie, podaj łapę”, 09:25 TVN

Pies o imieniu Spot jest specjalistą od wykrywania narkotyków i agentem FBI. Pogryzł jednego z szefów mafii i musi się ukrywać. Trafia do mrukliwego listonosza, którego życie ulega zmianie.



„Smerfy 2”, 09:25 Polsat

Zły czarodziej Gargamel powołuje do życia kilka smerfopodobnych stworzeń. Są szare, złośliwe i zwą się Wredkami. Gargamel ma nadzieję, że wykorzysta je do poznania magicznej istoty Smerfów.



„Alvin i wiewiórki 2”, 08:55 TVP 2

Gdy Dave (Jason Lee) ma wypadek na koncercie i trafia do szpitala, wiewiórki zawieszają działalność rozrywkową i idą do szkoły.



„Sophia Grace i Rosie: Królewska przygoda”, 08:00 TVN



„Stuart malutki”, 06:30 AXN

Państwo Malutcy, pragnąc adoptować dziecko, wybierają się do sierocińca. Na miejscu spotykają małą mysz o imieniu Stuart, którą postanawiają zabrać do domu.Czytaj także:

