Zobaczcie, jak zmieniła się przez lata mała Cora z „Titanica”. Ujęła filmowego Jacka

Cora Cartmell to mała dziewczynka, która weszła na pokład Titanica w 1912 roku ze swoim ojcem Bertem Cartmellem i matką, w filmie znaną jako pani Cartmell. Była pasażerką trzeciej klasy. W „Titanicu” pokazane jest m.in. że była zaskoczona wielkim rozmiarem statku. W Southampton Cora poprawia ojca, kktóry nazwał Titanica łodzią, mówiąc, że jest to statek. Cora zaprzyjaźniła się w filmie z Jackiem Dawsonem, w którego wcielił się Leonardo DiCaprio, a później tańczyła z nim na imprezie. Kiedy Jack powiedział jej, że zatańczy z Rose, ta wydała się być zazdrosna, dlatego ten podkreślił, że wciąż to właśnie ona „jest jego najlepszą dziewczyną” . To wywołało uśmiech na jej twarzy.

Co ciekawe, w usuniętej finalnie z filmu scenie, Jack namalował Corę i jej ojca. Wtedy mała zwraca się do niego „wujek Jack” , co wskazuje, że nawiązali bliską więź na pokładzie Titanica. Cora i jej rodzice utonęli podczas zatonięcia statku, ponieważ byli uwięzieni na pokładzie trzeciej klasy (scena usunięta). Głowa jej lalki została znaleziona później w części wraku statku przez Brocka Lovetta.

