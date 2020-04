Netflix dostrzegł problem i wprowadził nowy przycisk. Zauważyliście?

Każdy, kto oglądał kiedykolwiek film lub serial na smarfonie lub tablecie wie, że bardzo łatwo jest o przypadkowe dotknięcie ekranu. Wówczas treść zatrzymuje się nam, przesuwa lub zmienia. Zdaje się, że Netflix dostrzegł ten problem i dostarczył nam pomocne rozwiązanie.

W aplikacji mobilnej pojawił się przycisk do blokowania ekranu. Znajduje się on po lewej stronie od tego z napisem „odcinki” . Jeżeli go dotkniemy, spowoduje to wyłączenie reakcji na dotyk. Dzięki temu przypadkowe naciskanie ekranu, nie spowoduje żadnych zmian. Jeżeli podwójnie dotkniemy ten przycisk, spowoduje to zdjęcie blokady.

Nowość dostępna jest na razie tylko w aplikacji na urządzeniach z systemem Android. Niebawem zapewne pojawi się takżę w wersji na iOS.

Czytaj także:

Darren Criss i Jim Parsons w nowym miniserialu „Hollywood” Netfliksa. Zobacz zwiastun