W jakiej kolejności oglądać filmy Marvela? Podpowiadamy

Poniżej lista filmów Marvela, które już pojawiły się lub w najbliższym czasie zostaną dodane na HBO GO.

8 maja – seria filmów o Avengersach

„Avengers” „Avengers: Czas Ultrona” „Avengers: Wojna bez granic” „Avengers: Koniec gry”– (film jest już dostępny w HBO GO) Seria filmów o członkach drużyny Avengersów, którzy łączą swoje siły, aby uratować świat przed czyhającymi na niego zagrożeniami. W poszczególnych filmach z serii zobaczymy m.in. Thora (Chris Hemsworth), Kapitana Amerykę (Chris Evans), Irona Mana (Robert Downey Jr), Hulka (Mark Ruffalo), Ant-Mana (Paul Rudd), Kapitan Marvel (Brie Larson) czy Czarna Wdowa (Scarlett Johansson).



1 maja – filmy o kolejnych superbohaterach Marvela

„Czarna Pantera” - afrykański książę przywdziewa kostium Czarnej Pantery, aby uratować świat przed groźnym niebezpieczeństwem. W roli głównej Chadwick Boseman. „Doktor Strange” - Benedict Cumberbatch w roli posiadającego ogromną moc neurochirurga, który walczy z siłami ciemności, aby ocalić świat. „Strażnicy Galaktyki” „Strażnicy Galaktyki vol. 2” Dwa filmy o grupie najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce, którzy, podróżując po odległych zakątach wszechświata, muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. W główne role wcielają się: Chris Pratt (Jurassic World), Zoe Saldana (Avatar) czy Dave Bautista (Spectre).



24 kwietnia – seria filmów o przygodach Thora

„Thor” „Thor: Mroczny świat” „Thor. Ragnarok” Trzy filmy oparte na komiksie Marvela są opowieścią o przygodach dzielnego nordyckiego superbohatera – Thora, w rolę którego wciela się Chris Hemsworth. Thor jest bardzo sprytnym i walecznym wojownikiem, wyposażony w młot nie ma sobie równych. Jego ogromną wadą jest jednak arogancja, co ściąga na niego gniew jego ojca, potężnego Odyna (Anthony Hopkins) i tak zaczyna się seria przygód tego bohatera. W poszczególnych filmach występują także: Natalie Portman (Czarny łabędź), Tom Hiddleston (miniserial Nocny recepcjonista) czy Stellan Skarsgård (serial HBO Czarnobyl).



17 kwietnia – seria filmów o Kapitanie Ameryka

„Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz” „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (Captain America: Civil War) Seria trzech filmów śledzących przygody legendarnego Kapitana Ameryki - młodego Amerykanina, który po tym jak wziął udział w tajnym projekcie, zyskał niezwykłą moc. Superbohater wraz z innymi członkami ekipy Avengers podejmuje się ratowania świata przed kolejnymi zagrożeniami. W rolę Kapitana Ameryki wciela się Chris Evans. W serii wystąpią obok niego, m.in.: Hayley Atwell (Księżna), Sebastian Stan (Czarny łabędź), Tommy Lee Jones (W Dolinie Elah), Hugo Weaving (Matrix), Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) czy Scarlett Johansson (Między słowami).



10 kwietnia – seria filmów o Iron Manie

„Iron Man” „Iron Man 2” „Iron Man 3” Seria trzech filmów o niezwyciężonym Iron Manie, czyli miliarderze Tony'm Starku, który tworzy zaawansowaną technologicznie zbroję i jako superbohater zaczyna używać jej do zwalczania przestępczości. W jego rolę wciela się dwukrotnie nominowany do Oscara, charyzmatyczny Robert Downey Jr (Chaplin, Sherlock Holmes). W kolejnych filmach partnerują mu m.in.: Gwyneth Paltrow (Zakochany Szekspir, Genialny klan), Terrence Howard (Pod prąd, Odważna), Jeff Bridges (Szalone serce, Prawdziwe męstwo), Mickey Rourke (Zapaśnik), Scarlett Johansson (Avengers), Don Cheadle (Hotel Ruanda), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) czy Sam Rockwell (Niebezpieczny umysł).

Jak oglądać filmy Marvela?

Faza I MCU

„Iron Man” (2008) „Incredible Hulk” (2008) „Iron Man 2” (2010) „Thor” (2011) „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” (2011) „Avengers” (2012)

Faza II MCU

„Iron Man 3” (2013) „Thor: Mroczny świat” (2013) „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz” (2014) „Strażnicy Galaktyki” (2014) „Avengers: Czas Ultrona” (2015) „Ant-Man” (2015)

Faza III MCU

„Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (2016) „Doktor Strange” (2016) „Strażnicy Galaktyki vol. 2” (2017) „Spider-Man: Homecoming” (2017) „Thor: Ragnarok” (2017) „Czarna Pantera” (2018) „Avengers: Wojna bez granic” (2018) „Ant-Man i Osa” (2018) „Kapitan Marvel” (2019) „Avengers: Koniec gry” (2019) „Spider-Man: Daleko od domu” (2019)

