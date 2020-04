Błąd w „Powrocie do przyszłości”? James Gunn sprowokował scenarzystę, ten wyjaśnił

Oto pięć produkcji, które James Gunn uznał za doskonałe: „Powrót do przyszłości” , „Rashomon” , „Chinatown” , „Zakochany bez pamięci” i „Coś” . W kolejnym poście dopisał jednak: „»Powrót do przyszłości« może być niedoskonały (dlaczego mama i tata nie pamiętają Marty'ego?), ale nadal twierdzę, że jest to idealny film, ponieważ wciąż można to wytłumaczyć (czas chroni się sam przed rozpadem itp.). A może sam sobie to wypieram. Kto wie” .

Początkowo odpowiedział Gunnowi gwiazdor „Strażników Galaktyki” Chris Pratt. Stwierdził on, że może nie pamiętają Marty'ego jako Marty'ego ale jako Calvina. „Kiedy Marty wraca do współczesności w 1985 roku, minęły lata, odkąd jego rodzice byli w stanie zauważyć podobieństwo miedzy ich synem, a dzieciakiem z liceum 20 lat wcześniej” – napisał.

Do dyskusji dołączył również Bob Gale, scenarzysta „Powrotu do przyszłości” , który stwierdził, że właściwie Pratt ma rację. „Prosiłbym każdego, aby pomyślał o swoich dniach spędzonych w liceum i zadał sobie pytanie, jak dobrze pamięta dziecko, które mogło być w ich szkole choćby przez semestr. Lub kogoś, z kim się spotkali tylko raz. Jeśli nie masz zdjęcia, po 25 latach prawdopodobnie miałbyś tylko jego mgliste wyobrażenie” – napisał.

