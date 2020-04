Netflix kręci pierwszy polski film. Reżyserem twórca „Listów do M.”

Netflix rozpoczął prace nad pierwszym polskim pełnometrażowym filmem. Tytuł roboczy produkcji to "All My Friends Are Dead". Co poza tym wiemy do tej pory o obrazie?

Informację o rozpoczęciu prac nad pierwszą polską produkcją podał portal NaEkranie.pl. Wiemy już, że ma to być czarna komedia, skierowana do nastolatków. Fabuła opowiadać będzie o imprezie, której uczestnicy popełniają samobójstwo. Reżyserią zajmie się Mitja Okorn ( „Listy do M”. ) i Jan Belcl. Dwójka ta współpracowała już przy filmie „Planeta singli” . W obsadzie ma znaleźć się między innymi Yassine Fadel, który wcieli się w rolę Francuza Jacquesa. Aktora szeroka publiczność kojarzyć może z serialu „Kierunek: Noc” . Premiera filmu wstępnie przewidywana jest na końcówkę 2021 roku. Na Netfliksie możemy już oglądać polski serial „1983” w reżyserii Agnieszki Holland. Popularność zyskał też „Wiedźmin” na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. Przy tej produkcji pracował również Tomasz Bagiński. Czytaj także:

