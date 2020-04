Ranking. 20 najlepszych produkcji na Netfliksie według Rotten Tomatoes

Żyjemy w czasach, w których pojawia się ogromna ilość nowości – zarówno serialowych jak i filmowych. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu Netflix i przeraża cię to, ile produkcji powinieneś nadrobić, lista przygotowana przez Rotten Tomatoes może okazać się niezwykle pomocna.

1. „Podbić Kongres”



2. Obóz godności. Rewolucja w życiu niepełnosprawnych



3. „The Square”



4. „Shirkers”



5. „Strong Island”



6. „Mr. Roosevelt”



7. „Ścigając koralowce”



8. „Kilo Two Bravo”



9. „Paris is burning”



10. „Mercury 13”



11. „Creep 2”



12. „Democrats”



13. „The Young Offenders”



14. „Invader Zim: Enter the Florpus”



15. „Anima”



16. „Virunga”



17. „Nazywam się Cukinia”



18. „Starred Up”



19. „Jiro Dreams of Sushi”



20. „Under the Shadow"

