TVP2 zastępuje „Na dobre i na złe”. Od dziś serial „Howards End”

O czym jest serial „Howards End”?

Londyn, rok 1905. Margaret Schlegel (Hayley Atwell) opiekuje się swoim rodzeństwem: Helen (Philippa Coulthard) i Tibbym (Alex Lawther). Schlegelowie są zamożni, rozmiłowani w muzyce, literaturze i podróżach po Europie. Podczas jednej z podróży poznają rodzinę Wilcoxów. Głowa rodziny, Henry Wilcox (Matthew Macfadyen) jest biznesmenem. Jego żona, Ruth (Julia Ormond) i Margaret zaprzyjaźniają się. Wkrótce jednak Pani Wilcox umiera pozostawiając Margaret w spadku posiadłość Howards End.

Twórcy, obsada i nagrody

Serial „Howards End” wyprodukowany został przez BBC One i Starz. Scenariusz do niego stworzył Kenneth Lonergan, laureat Oscara za film „Manchester by the sea” , a za reżyserię odpowiada Hettie MacDonald.

W obsadzie znaleźli się między innymi: Hayley Atwell, Matthew Macfadyen, Philippa Coulthard, Joe Bannister, Joseph Quinn i Tracey Ullman.

„Howards End” - kiedy emisja?

Serial emitowany będzie na antenie TVP2 od środy 6 maja 2020 roku o godzinie 20:35.

„Howards End” – kiedy emisja serialu?

Serial emitowany będzie na antenie TVP2 w środy o godzinie 20:35. Pierwszy odcinek już dziś!

QUIZ:

Quiz wiedzy o bohaterach kultowych seriali. Nazwij postać ze zdjęcia!Czytaj także:

„Dom z papieru”. El Polaco z 4. sezonu to Polak? Aktor rozwiał wątpliwości