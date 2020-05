Nowy program TVP2 bez wychodzenia z domu. Można wygrać 24 tys. złotych

Jakie są zasady zabawy? Uczestnik i jego pomocnicy, jako jedna drużyna odpowiadają na pytania związane z wiedzą z ośmiu klas Szkoły Podstawowej i czterech klas Liceum Ogólnokształcącego. Wybierają jedną z czterech proponowanych odpowiedzi. Po każdej prawidłowej – zdają do następnej klasy i na koniec, czyli po ukończeniu klasy IV LO – zdają maturę. Matura to wielki finał teleturnieju „Moja klasa – Back to School” – tam trzeba poprawnie odpowiedzieć na 5 otwartych pytań. Drużyny nie rywalizują między sobą. W sumie w show wygrać można 24 tysięcy złotych. Dozwolone są wszelkie ściągi.

Prowadzący z graczami łączy się poprzez komunikator internetowy, a zgłosić może się każdy. Aby to zrobić należy wypełnić ankietę.

Program będzie można oglądać w TVP2 codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 18:30. Pierwszy odcinek już 11 maja.

QUIZ:

Quiz wiedzy o utworach Zbigniewa Wodeckiego. Dokończ słowa piosenek!Czytaj także:

„W głębi lasu” – nowy polski serial Netfliksa! Mamy zapowiedź i zdjęcia