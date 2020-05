Reżyser filmu „Tamte dni, tamte noce” nakręci reboot „Człowieka z blizną”. Co wiemy do tej pory?

Producentem rebootu „Człowieka z blizną” będzie Dylan Clark w ramach swojej firmy Dylan Clark Productions. Producentami wykonawczymi będą Scott Stuber, Marco Marabito i Brian Williams.

Historię o karierze i upadku gangstera oglądaliśmy ostatnio w uznawanym za klasyk gatunku filmie w reżyserii Briana DePalmy z 1983 roku z Alem Pacino i Michelle Pfeiffer w rolach głównych. Nowa produkcja ma być połączeniem tego filmu z „Człowiekiem z blizną” z 1932 roku wyreżyserowanym przez Howarda Hawksa. Akcja rozgrywać się będzie w Los Angeles.

Luca Guadagnino to włoski reżyser, który za reżyserię filmu „Tamte dni, tamte noce” z 2017 roku otrzymał szerokie uznanie krytyków i kilka nagród, w tym nominację do Oscara za najlepszy film i nominację do Nagrody BAFTA za najlepszą reżyserię. Jest znany także z pracy z Tildą Swinton, w tym przy filmach The Protagonists (1999), Jestem miłością (2010), Nienasyceni (2015) i Suspiria (2018). Obecnie Guadagnino pracuje nad postprodukcją limitowanego serialu HBO „We Are Who We Are” , w którym występują Alixe Braga i Kid Cudi oraz nad remakiem „Władcy much” dla Worner Bros.

