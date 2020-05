Wicemarszałek Senatu: Magdalena Ogórek zarabia w TVP Info 600 tys. zł rocznie

W czwartek 21 maja senacka komisja zajmowała się sytuacją w Trzecim Programie Polskiego Radia, a dokładnie aferą związaną z usunięciem listy przebojów, na szczycie której znalazł się antyrządowy utwór Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. W trakcie dyskusji nad jakością mediów publicznych wicemarszałek Borusewicz zwrócił uwagę, iż część sowicie opłacanych dziennikarzy TVP prowadzi dodatkowo swoje audycje w Polskim Radiu. Jako przykład podał Magdalenę Ogórek.

– Ilekroć w poprzednim okresie minionym przychodziłem do radia, a także do telewizji, to ja nie wiedziałem jakie poglądy ma dziennikarz, który ze mną rozmawia. I uważam, że jest to bardzo ważna wartość. A teraz? Oczywiście zaczęło się od Jedynki. Komentatorzy i osoby, które prowadzą wywiady – to pani Ogórek, pani Hejke, pan Rachoń – ludzie pracujący w telewizji. Ja nie wiem czy pani Ogórek nie wystarczy te 600 tysięcy rocznie, które na podstawie umowy zlecenie otrzymuje z telewizji? Czy jeszcze trzeba jej dodać? – pytał senatorów PiS.

Wywołana do tablicy Magdalena Ogórek nie odniosła się jeszcze do słów Borusewicza. Od listopada 2016 roku Ogórek współprowadzi „W tyle wizji” na antenie TVP Info, a od stycznia 2017 w Polskim Radiu 24 audycję „Utracone, odzyskane” o zaginionych dziełach sztuki. Od lutego 2017 współprowadzi też w TVP Info program „Studio Polska”, a od września 2017 roku „O co chodzi” w TVP Info. W lutym 2019 roku zaczęła z kolei prowadzić program „Minęła dwudziesta” w TVP Info.

