Quiz z filmu „Titanic”. Ostrzegamy – jest trudny!

Chociaż „Titanic” zyskał sobie miano kultowej produkcji i ma rzeszę fanów na całym świecie, nie zabrakło w nim błędów. Oto lista tych, które zauważyliśmy w produkcji.

Skądś znamy tę dziewczynkę

Na początku filmu pokazane są "autentyczne" nagrania z wyjścia z portu Titanica. Szybko okazuje się jednak, że materiał nie jest tak prawdziwy, jak by się wydawało. Ta sama scena, tylko odwrócona, pojawia się później.



Jack, Rose i... ktoś trzeci?

Spójrzcie uważnie na scenę, w której przebrana (a właściwie rozebrana) do pozowania Rose wchodzi do pokoju. Widać wyraźnie, że ktoś otwiera przed nią drzwi - Kate Winslet nawet nie dotyka klamki.



Kamerzysta w szybie

Kiedy Jack wchodzi na pokład pierwszej klasy, w odbiciu szklanych drzwi przez dłuższą chwilę widać kamerzystę.



Gdzie się podział tłum?

W scenach, gdy widzimy przygotowania do rejsu Titanica, na nabrzeżu znajduje się tłum pasażerów i żegnających ich rodzin. Gdy kamera przesuwa się do wnętrza pubu, w którym Jack wygrywa swój bilet, za oknem jest pusto - widać jedynie statek.



Jak narysować Kate

Kiedy Jack zaczyna rysować portret nagiej Rose, kreśli na środku kartki ciemną, grubą linię. W kolejnym ujęciu kreska jest znacznie jaśniejsza i bardziej subtelna, a Jack przechodzi do twarzy modelki.



Plecak Jacka wyprzedza czas

Jack wbiega na pokład Titanica z plecakiem, którego model wszedł do użycia w 1939 roku na potrzeby szwedzkiej armii. Skąd miał go Jack w 1912 roku?



Jack, Rose i jezioro, którego nie było

Gdy Rose usiłuje wyskoczyć za burtę, Jack opowiada jej historię o tym, jak wpadł do lodowatej wody w jeziorze w Wisconsin w pobliżu Chippewa Falls, gdzie dorastał i zwykł chadzać z ojcem na ryby. W rzeczywistości zbiornik napełniony był wodą tylko raz - w 1918 roku - sześć lat po tym, jak zatonął Titanic. Firma energetyczna zbudowała wówczas tamę na Chippewa River, a do jeziora napłynęła woda.



Czy Rose mogła znać Freuda?

W rozmowie z Bruce'em, Rose wspomina o teoriach Zygmunta Freuda dotyczących zainteresowania mężczyzn rozmiarem. Tezy pochodzą z książki opublikowanej w 1920 roku, więc Rose nie mogła ich znać osiem lat wcześniej. Co więcej, do 1919 roku psychoanalityk skupiał się w swoich badaniach głównie na kobietach.

Film „Titanic” , w którym w główne role wcielili się Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, miał swoją premierę w 1997 roku. Wyreżyserował go James Cameron, na podstawie własnego scenariusza. Produkcja jako pierwsza w historii przekroczyła barierę 1 mld dolarów przychodów - w sumie ponad 2 mld dolarów.

