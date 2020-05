„The Other Lamb” – wyróżniany film Małgorzaty Szumowskiej, jest już na Netfliksie! O czym opowiada?

O czym jest film „The Other Lamb”?

Film „The Other Lamb” o Selah, która jest wychowywana z dala od cywilizacji w samowystarczalnej społeczności. Dziewczyna jest córką Pasterza. Gdy ma zostać kolejną jego żoną, zaczyna doświadczać przerażających wizji i kwestionować nauki przywódcy.

Twórcy i obsada

Film wyreżyserowała Małgorzata Szumowska ( „Body/Ciało” , „W imię..”. , „33 sceny z życia” ) na podstawie scenariusza napisanego przez Catherine S. McMullen ( „Pozostawieni” , „Bloom” ). W filmie główą rolę gra Raffey Cassidy, amerykańska aktorka, znana z filmów „Kraina jutra” , „Zabicie świętego jelenia” i „Vox Lux” . Ponadto w obsadzie m.in. Michiel Huisman i Denise Gough.

„The Other Lamb” – wyróżnienia

Film „The Other Lamb” ( „Córka Boga” ) miał światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto 6 września 2019 roku. Był nominowany podczas tego wydarzenia do nagrody w kategorii „Prezentacje Specjalne” . Później Szumowska była także nominowana do nagrody Złotej Muszli podczas MFF w San Sebastian.

